Telefónica y Liberty buscan ampliar la ofensiva de Virgin O2 en la televisión

Telefónica y Liberty Global no quieren dejar escapar el negocio televisivo en Reino Unido de la mano de su filial Virgin Media O2. Una actividad considerada como estratégica, en la que ambos socios buscan elevar la competencia sobre BT y, especialmente, Sky, a través de su amplia huella de fibra óptica en el conjunto del país.

De hecho, el CEO de la compañía, Lutz Schüler, señaló ayer que están preparando la primera oferta de televisión por internet. En una presentación en el foro “Broadcast Britain: Reshaping Britishness on the Global Stage”, de la Royal Television Society en Cambridge, el directivo apuntó al público joven como una de las audiencias objetivo de esta nueva televisión. De esta manera, la teleco lanzará su primera televisión por internet (IPTV) con marca Virgin Media antes de finales de año. Este nuevo producto rivalizará con Now TV IPTV, que se lanzó en 2012.

Schüler destacó también que Virgin Media O2 ha extendido su acuerdo con la cadena ITV sobre las comisiones de retransmisión. Las anteriores procedían de 2018.

En términos estratégicos, la compañía parece tener intención de recurrir a la compra de contenidos de terceros. “No creo que necesitemos contenidos exclusivos”, afirmó.

En la actualidad, Virgin Media O2 es el mayor proveedor de televisión por cable de Reino Unido, en términos del número de clientes. Sus servicios de televisión digital están disponobles para cerra del 50% de los hogares británicos. La compañía compite, principalmente con la plataforma vía satélite Sky y con BT.

En este momento, la plataforma de cable digital de Virgin Media O2 provee acceso a 230 canales lineales de televisión, prestaciones avanzadas y un conjunto de servicios de suscripción o PPV. Entre otros, ofrece acceso al servicio Virgin TV On Demand y Virgin TV Go, uno de los principales servicios de entretenimiento basado en la nube de Reino Unido.

También incluye la oferta de la aplicación del botón rojo para acceder a la BBC y otras cadenas televisivas como Sky y BT. En su informe de presentación ante los inversores, Virgin Media O2 señaló que Sky es su principal competidor en el mercado de la televisión de pago pero, al mismo tiempo, es un importante proveedor de contenido televisivo básico y premium para la compañía.

En términos de tecnología, la filial de Telefónica y Liberty Global tiene entre sus objetivos el avance de la implantación de los servicios de ultra alta definición (UHD).

100 días de Schüler

En relación a los planes de despliegue de fibra, el ejecutivo explicó que la operadora está analizando distintas vías para captar financiación. La compañía no descarta dar entrada a socios financieros en un vehículo de despliegue de fibra, tal y como ha hecho Telefónica en países como Alemania, Brasil, Chile y Colombia, de la mano de socios como Allianz, CDPQ y KKR, respectivamente. La intención de Virgin Media O2 pasa por extender la red a entre siete y nueve millones de hogares adicionales.

El directivo explicó que la compañía está explorando ofrecer acceso a su red a otros proveedores de banda ancha, si bien precisó que no tienen prisa en cerrar acuerdos.

Schüler, que acaba de cumplir 100 días al frente de la compañía, recordó que Virgin Media O2 actualizará toda su red que da servicio a 15,5 millones de usuarios locales para que tengan fibra de última generación en 2028. La empresa está intensificando su desafío para BT en el despliegue de conexiones ultrarrápidas.