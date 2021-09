Fitness+ llega a España: así es el servicio que te pone en forma al ritmo de tu Apple Watch

Fue el año pasado cuando Apple mostró al mundo, en su keynote de presentación de principios de septiembre, su nuevo servicio Fitness+ que acompañaría el lanzamiento de los Apple Watch Series 6 a modo de complemento para ejercitarse desde casa de la mano de expertos y profesionales del wellness. Una solución más que útil en unos tiempos de pandemia, gimnasios cerrados y confinamientos periódicos en casa.

Ese primer lanzamiento solo alcanzó a los EE.UU. por lo que muchos en nuestro país perdieron cualquier esperanza de que acabara aterrizando aquí. Máxime si tenemos en cuenta que todo el mecanismo que mueve este servicio tiene que ver con vídeos de profesionales dando clases y a los que seguimos a través de una pantalla, ya sea la del móvil, la de Apple TV en una televisión, el iPad o la propia del Apple Watch con indicaciones de texto.

Ya hay fecha de lanzamiento

En su reencarnación, o mejor dicho, adaptación española, Fitness+ va a ofrecernos el mismo catálogo de clases virtuales a través de diferentes modos de entrenamiento, que incluyen desde meditaciones guiadas a pilates, en lo que son una especie de sesiones de training completamente personalizadas y que podremos seguir a partir del 27 de septiembre. Tres días después del lanzamiento de los nuevos iPhone 13.

Apple Fitness+ llega a España. Apple

Eso sí, por la complejidad de los vídeos y programas que incorpora, en un primer momento no se doblarán las clases al español y se mantendrán en inglés, con la opción de habilitar subtítulos para que aquellos que no manejen tanto el idioma puedan seguir las indicaciones del profesor fácilmente. Ni qué decir tiene que el objetivo último de esta plataforma es la de ponernos en forma a través de ejercicios que irán in crescendo a medida que nos sumergimos en sus clases.

Apple Fitness+ llega a España. Apple

Es por eso que tendremos desde clases de meditación guiadas, que van de los cinco a los 20 minutos, sesiones musicales con artistas, pilates para quemar grasas, preparación de las temporadas de esquí y otras que necesiten de algún tipo de preparación física e incluso contenidos exclusivamente sonoros, que nos acompañarán mientras andamos por el campo o la ciudad con nuestro Apple Watch.

Fitness+ es compatible con Apple Watch Series 3 o superior, además de iPhone, iPad y Apple TV. Apple, de momento, no ha comunicado todavía los precios que tendrá en España (9,99 dólares al mes en EE.UU.) o si podremos incluirlo dentro de la tarifa Apple One que llegó el año pasado para aunar juegos, almacenamiento en la nube, música y series y películas.