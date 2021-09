Sennheiser lanza unos auriculares con cancelación de ruido para competir con los AirPods 3

El fabricante alemán es uno de los grandes referentes dentro del sector del sonido. Y hoy, Sennheiser nos acaba de sorprender presentando sus nuevos auriculares CX Plus, un modelo True Wireless cuyo objetivo está muy claro: convertirse en la mejor alternativa a los AirPods 3.

Sí, quedan literalmente horas para que Apple haga la gran presentación del año, donde presentará con total seguridad su nueva generación de teléfonos iPhone 13, además del smartwatch Apple Watch Series 7 y los auriculares AirPods 3. Y a estos últimos ya les ha salido su primer rival.

Decir que estos Sennheiser CX Plus cuentan con diferentes armas para convertirse en una excelente alternativa a los próximos auriculares de Apple. ¿Su principal arma? Una completa cancelación de ruido para que disfrutes de tus canciones preferidas sin interrupciones.

Micrófonos externos para ofrecer la mejor cancelación de ruido

ampliar foto Chica usando los Sennheiser CX Plus Sennheiser

Como viene siendo habitual en este tipo de dispositivos, los auriculares Sennheiser CX Plus cuentan con dos micrófonos externos para captar el sonido del mundo exterior y, a través de procesamiento de software, cancelar todo el ruido externo para que disfrutes de una sensación de inmersión sencillamente impresionante. ¿Quieres salir a correr y te preocupa no enterarte de lo que pasa en tu entorno? Pues no te preocupes, que su modo “audio transparente” te permitirá escuchar todo lo que suceda alrededor tuyo.

Por otro lado, los nuevos auriculares True Wireless Sennheiser CX Plus cuentan con soporte para los principales codecs de audio, incluyendo SBC, AAC, AptX y AptX Adaptive. Y ojo, que además cuentan con un ecualizador para que puedas ajustar hasta el último parámetro del apartado acústico.

Respecto a la autonomía, la firma presume de una batería total de 24 horas contando su estuche de carga. Y teniendo en cuenta que puedes usar tan solo uno de los dos cascos (perfecto si los quieres para realizar o recibir llamadas, por poner un ejemplo), es una cifra muy interesante para un dispositivo de estas características.

No nos podíamos olvidar de su resistencia al agua a través de la certificación IPX4 que garantiza que el agua o el sudor no será un problema estos Sennheiser CX Plus. En cuanto a su fecha de lanzamiento y precio, estos auriculares TWS llegarán al mercado el próximo 28 de septiembre a un precio de 179 euros.

Disponibles en colores blanco o negro, estos Sennheiser CX Plus apuntan maneras para ser una excelente alternativa a los AirPods 3. ¿Podrán plantar cara a los auriculares de Apple?