Sabadell se da un mes para zanjar el ERE y avisa de que no se cubrirá solo con prejubilaciones

Sabadell se da un mes para dar por concluido el ERE que prevé la salida de 1.936 empleados del banco. Este jueves, la dirección de la entidad, que se ha reunido con los sindicatos, ha fijado el calendario de negociaciones formales que comenzarán con una primera reunión este jueves 16 de septiembre y prevé que concluyan el próximo 15 de octubre. En total habrá nueve reuniones entre la dirección del banco y los sindicatos.

En su cuarta y última reunión informal, celebrado hoy, Sabadell ha asegurado haber estudiado las propuestas de los representantes de los trabajadores, pero ha vuelto a rechazar la mayoría al considerarlas inviables. Según fuentes sindicales, el banco ha asegurado que pondrá en marcha planes de jubilación y prejubilación, pero ha advertido de que el ERE no se cubrirá solo con estas medidas, ya que "los excedentes no están ubicados en donde se necesita que estén".

Igualmente, el banco considerará la adopción de teletrabajo, pero según ha explicado a los sindicatos no es una medida alternativa al ERE "pues no es un problema de dónde o cómo se trabaja sino de exceso de plantilla" y esta medida no lo soluciona.

Respecto a la posibilidad de internalizar trabajos que actualmente están subcontratados a terceros, la dirección del banco ha asegurado que han estudiado esta medida, pero considera que implicaría una pérdida de eficiencia y mayores costes. El banco justifica su decisión en que se trata de actividades especializadas (gestoría, recobro, call center) y que los empleados de las empresas que llevan a cabo estos trabajos suponen un coste inferior, ya que tienen distintos convenios y distintos sueldos.

Según indican las mismas fuentes, Sabadell ha rechazado por completo la posibilidad de excedencias voluntarias y otras medidas propuestas por los representantes de los trabajadores, como la limitación del dividendo y la reducción de sueldos por parte de la alta dirección, ya que las considera "demagógicas".

Por otro lado, en cuanto al plan de recolocaciones en empresa del grupo que proponían los sindicatos, el banco entiende que es una medida insuficiente, dado que solo afectaría a 60 trabajadores de los 1.936 que se plantean en el ERE.

Por otro lado, además del ERE que afectaría a 1.936 personas, Sabadell prevé cerrar a lo largo de este año en España 320 oficinas, en torno a un 20% de la red que tenía al comenzar 2021, y reconvertir 176 sucursales en cajas avanzadas, es decir, en locales con un cajero y que proporcionase servicios mínimos algún día a la semana. En total, se vería afectada por esta reestructuración el 32% de la red. No obstante, de esas 320 oficinas, 105 ya se ha materializado cerrado.