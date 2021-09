Samsung trabaja en unos Galaxy Buds perfectos para nadar. ¿Cómo serán?

El fabricante coreano es un referente en el sector del sonido y una de las grandes alternativas a la familia AirPods de Apple. ¿El último ejemplo? Sus impresionantes Samsung Galaxy Buds Pro, los mejores auriculares de la firma. Hasta ahora.

Y es que parece que el gigante con sede en Seúl ya está trabajando en unos nuevos auriculares que formarán parte de la familia Buds. Eso sí, hay una gran diferencia con sus rivales: este modelo en particular estará diseñado para usarse en cualquier entorno, incluso en la piscina.

O eso es lo que se traduce de la última patente que ha presentado la firma sobre unos Galaxy Buds resistentes al agua. Curiosamente estos auriculares son totalmente inalámbricos, pero cuentan con la opción de usarlos bajo el agua gracias a su particular diseño.

Unos Samsung Galaxy Buds desmontables

ampliar foto Patente de los Samsung Galaxy Buds acuáticos LetsGoDigital

A través de los compañeros de LetGoDigital podemos ver cómo serán estos curiosos auriculares acuáticos de Samsung. Y, como podrás comprobar estamos ante un dispositivo completamente impermeable y que permite utilizarlo en el agua durante horas, haciendo que sea perfecto para ir a nadar sin preocupaciones.

Hasta ahora, los Samsung Galaxy Buds, tanto los Buds 2 como el modelo Pro, cuentan con clasificación IPX7, lo que certifica que pueden ser sumergidos hasta 1 metro en agua durante un máximo de 30 minutos. Pero claro, no son aptos para nadar debido a su diseño y que, si estás demasiado tiempo dentro del agua, podrían dañarse.

En cambio, esta nueva patente destaca por contar con unos auriculares Galaxy Buds, hasta aquí todo normal. Pero en la imagen publicada podemos ver una banda para el cuello que conecta los cascos para que los puedas usar en la piscina o el mar de la forma más cómoda. Y todo sin perder un ápice de funciones, ya que siguen contando con varios micrófonos, sensores, controles táctiles y un altavoz bidireccional.

El secreto está en la banda del cuello, un tubo flexible y hueco que convierte a los auriculares en impermeables. Además, mientras practicas deporte estos auriculares Samsung Galaxy Buds acuáticos seguirán registrando todos tus movimientos en el agua, para que tenga datos sobre el impulso, velocidad, distancia de brazada o calorías, por poner algún que otro ejemplo.

De momento hay que coger esta información con pinzas, ya que no es más que una patente. Y eso no significa que este producto llegue finalmente al mercado. Aunque lo cierto es que sería un gadget muy a tener en cuenta. Más, si has probado a nadar mientras escuchas música, una experiencia increíble y que te puede ayudar a motivarte para aguantar más tiempo en el agua nadando.