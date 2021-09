Landbot, el chatbot valenciano que permite conversar a miles de empresas

2020 ha supuesto una gran diferencia para muchas empresas. En el caso de Lanbot para mejor. “Hemos visto cómo muchas empresas acostumbradas a la venta física y al contacto con el cliente en canales tradicionales (teléfono, SMS) buscaban otras formas de estar más cerca de ellos. Formas más escalables, eficientes y sofisticadas, pero no por ello menos humanas. Y ahí es donde los chatbots juegan un papel muy importante y tan relacionado con la transformación digital de negocios más tradicionales”, explica Jiaqi Pan, CEO de Landbot.

Durante la pandemia batieron todos los récords, tanto los buenos como los no tanto. Por un lado, consiguieron más clientes que nunca pero, por otro, perdieron también un número significativo de ellos. En términos netos, el impacto fue positivo.

Cuando empezó esta situación, que Jiaqi había anticipado bastantes semanas antes, gracias a que sabía de primera mano cómo se estaba viviendo la pandemia en China, plantearon tres escenarios posibles: el normal, el malo, y el horrible. Al mismo tiempo, aumentaron la frecuencia de las reuniones de toda la compañía (de mensual a semanal) y las del equipo ejecutivo (de una a dos veces por semana) para ser lo más ágiles posible frente a cualquier cambio.

Afortunadamente, lograron situarse en un escenario “favorable”, que les permitió no solo seguir creciendo en ingresos y no prescindir de nadie, sino incluso incorporar a gente al equipo. “Creemos que los períodos de crisis traen oportunidades y la generada por la pandemia no es una excepción. Es fácil hablar desde la perspectiva de un negocio al que le ha ido bien en 2020, pero de verdad creemos que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, aunque quizá no sea en la misma casa y necesites mudarte, evolucionar hacia otro sector”, afirma Jiaqi.

Ahora, esperan duplicar este año tanto sus ingresos (hasta los cuatro millones de euros) como el número de empleados (hasta alcanzar los 80, aproximadamente).