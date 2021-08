Xiaomi penalizará a los usuarios que utilicen baterías "no autorizadas" en sus móviles

La batería es uno de los componentes más importantes de nuestros teléfonos, y también de los más expuestos a un posible reemplazo. Con el paso del tiempo nuestro teléfono puede perder la eficacia del primer día, algo que se nota mucho en la autonomía que nos brinda la batería. Y es que es uno de los componentes que más rápido se degrada. Por tanto, es uno de los que más papeletas tiene de que en algún momento sea necesario reemplazar. No es la primera vez que conocemos que un fabricante advierte y penaliza a los usuarios que utilizan baterías que no son legítimas, y ahora hemos conocido que Xiaomi se sube a este carro.

Contrapartidas a su uso

Como sabéis en los últimos años Apple ha tenido muchos problemas con las baterías, ya que estas se han degradado hasta tal punto de haber ralentizado el rendimiento de los teléfonos, precisamente para poder adaptarse a la degradación de las baterías. Ahora sabemos, gracias a una filtración, que Xiaomi advertirá a los usuarios que utilicen baterías no autorizadas en sus móviles. Pero no solo lo advertirán, sino que tomarán cartas en el asunto. Y aunque no van a evitar que sigamos utilizando nuestro teléfono con esta batería, lo que sí que van a hacer es reducir la velocidad de carga de esta.

Como sabéis los móviles de Xiaomi, sobre todo en la gama media y alta, cuentan con sistemas de carga ultra rápida. En el caso de que en el futuro reemplacemos la batería por otra que no sea genuina de Xiaomi, en pocas palabras, una copia, la velocidad de carga será la mínima. Algo lógico si tenemos en cuenta que los sistemas de carga rápida han sido diseñados para ser utilizados con unas determinadas baterías. De momento estos avisos irán apareciendo en los Xiaomi Mi 9, Mi 10, y Mi 10 Pro. Algo lógico porque son móviles más veteranos, que precisamente se encuentran en esa fase de su vida en la que es más probable que se pueda dar un reemplazo de la batería.

Es de esperar que cuando otros dispositivos de la marca alcancen esta edad, también introduzcan estas advertencias si es que sus propietarios deciden cambiar su batería por otra que no sea original, que como sabéis, será más barata de reemplazar. Una decisión de Xiaomi que tiene su lógica, si tenemos en cuenta que las altas velocidades a las que cargan sus móviles solo pueden ser seguras en un entorno controlado, y si la batería que se introduce en el móvil no es original, ese entorno ya no es tan controlado.