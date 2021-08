Las hoteleras amplían los descuentos para alargar el verano más allá de octubre

El tirón del turismo nacional, que ha servido para compensar el declive del turismo extranjero a lo largo de toda la temporada alta, el levantamiento de algunas de las restricciones en mercados emisores clave, como Alemania y el buen funcionamiento de mercados hasta ahora más secundarios como Francia, Bélgica y Holanda, han convencido a los hoteles para prolongar y ampliar los descuentos de precios como la herramienta más eficaz con el fin de ampliar la temporada alta más allá de octubre. Las fuentes hoteleras consultadas confían en que el proceso de vacunación estará más avanzado a principios de otoño y que habrá grandes contingentes de viajeros que no han viajado en verano y sí lo querrán hacer a partir de octubre.

Riu recorta un 20% los precios en sus siete grandes hoteles urbanos en el mundo

Es el caso de la balear Barceló, que cuenta con una campaña de descuentos de hasta el 35% para establecimientos en Andalucía, Baleares y Canarias. Las reservas, que incluyen la posibilidad de cancelación gratuita, se tienen que realizar a través de la página web de la hotelera, que ofrece en la actualidad hasta 91 ofertas con precios bajos que se prolongan en la gran mayoría hasta finales de octubre. Fuentes de la hotelera confirman que el grueso de reservas se está cerrando este verano en el mismo mes de disfrute de las vacaciones, por lo que es difícil hacer previsiones, aunque el primer balance de las seis semanas comprendidas entre el 1 de julio y el 15 de agosto apunta a un alza de la ocupación del 17%. Además del turismo nacional, estas mismas fuentes destacan el crecimiento de otros emisores menos importantes hasta ahora como Bélgica, Holanda, Suiza, Polonia o República Checa.

Meliá, la primera hotelera de España por tamaño, también ha activado una campaña con descuentos que llegan al 25% para reservas anteriores al 6 de septiembre. Las estancias se pueden disfrutar hasta el 31 de octubre e incluyen cancelación gratuita y primer niño gratis. Si además el cliente es titular de una tarjeta Meliá Rewards (el programa de fidelidad del gigante hotelero), la rebaja puede llegar al 40%. Con estas ofertas pretende estimular las llegadas a destinos muy castigados por el desplome el turismo británico, como Calviá (Mallorca) o Tenerife, y consolidar los buenos ritmos de reservas alcanzados en agosto en Andalucía, con un 70% de plazas ocupadas, o Benidorm, con un 55%.

Meliá quiere revitalizar los destinos dependientes del turismo británico

Hoteles urbanos

Los descuentos no solo han llegado a los hoteles vacacionales, aprovechando la temporada alta de playa, si no que también se han extendido a los urbanos, el segmento más castigado por la pandemia, ya que ha sufrido la caída de viajeros de ocio unida a los de negocios y convenciones, que representaban el grueso de la demanda. Pese a los esfuerzos de las hoteleras por reactivar el negocio con eventos híbridos y medidas de seguridad extraordinarias, todos los intentos han resultados fallidos. Pese a ello, los hoteles no cejan en su empeño. Es el caso de Riu, con 99 hoteles en su cartera, de los que la mayoría son vacacionales. Los más significativos, sin embargo, pertenecen a la marca urbana Plaza, como el de Madrid, con 550 habitaciones, o el de Guadalajara (México), también con 550 habitaciones.

Para tratar de estimular las llegadas y la ocupación, la hotelera ha lanzado una oferta que está solo disponible del 23 al 30 de agosto para realizar estancias en siete hoteles urbanos de la marca Plaza (los citados de Madrid y Guadalajara, a los que se unen Nueva York, Miami y San Francisco en EE UU, Berlín en Alemania y Dublín en Irlanda). El descuento puede llegar al 22% (12% en tarifa flexible más 10% extra para miembros de Riu Class, el club de fidelidad de la hotelera) y las estancias se pueden realizar desde el 23 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2021.

Desde la cadena codirigida por Luis y Carmen Riu remarcan que si los precios son muy similares a los de 2019, las ofertas puntuales "pueden llegar a ser más agresivas", aunque reconocen que dependen también de la disponibilidad. "Si hoy reservas un hotel en Canarias para la semana que viene no encontrarás ofertas, pero si lo haces para el mes de noviembre si que encontrarás. En Baleares por ejemplo, es un destino en el que se han hecho varias ofertas de este estilo".