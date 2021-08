Lenovo lanza un nuevo portátil que vale para todo y compite con los MacBook

La compañía Lenovo es una de las que tiene más presencia a nivel mundial en el mercado de los ordenadores portátiles, me acaba de anunciar un nuevo modelo que llega con unas prestaciones de los más interesantes y que puede plantar batalla a prácticamente cualquier equipo destinado a la gama de consumo que actualmente en el mercado. Es el Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition.

Estéticamente este es un ordenador que resulta bastante atractivo y al que no le falta un tocho para grandes dimensiones y acabado en aluminio para que su aspecto sea bastante Premium. En lo que tiene que ver con la pantalla, hay que decir que este es un equipo de cuenta con un componente de 14 pulgadas tipo IPS (lo que le permite encajar tanto para el uso personal como el profesional dentro y fuera de casa) con una resolución de nada más y nada menos que 2.2K. Esto, junto a un ratio de 16:10 con brillo de 300 nits permite que este sea un equipo ideal incluso para ver los contenidos que hay en plataformas como pueden ser Netflix o YouTube.

Es lo que tiene que ver con los componentes esenciales que hacen que funcione Windows 10 de una forma más que solvente, hay que destacar que el procesador es un Intel i5-1155G7 de decimoprimera generación, por lo que potencia y bajo consumo se fusionan de forma acertada. Aparte, esperamos el ambiente interno es tipo SSD de 512 GB y no le falta una buena cantidad de RAM, dieciséis gigas, por lo que no hay aplicación alguna que se le resista a este Lenovo Xiaoxin Air 14 Plus 2021 Core Edition.

Podrás jugar incluso a Fortnite

Si buscas un ordenador que te valga para prácticamente todo, este nuevo modelo te va a convencer. El motivo es que dispone de una tarjeta gráfica dedicada te permite un rendimiento aceptable (no llega a nivel gaming) que resulta más que suficiente para disfrutar de títulos como Fortnite o Minecraft. El componente al que nos referimos es una NVIDIA MX450 que entre otras cosas tiene la virtud de ofrecer un consumo reducido lo que impacta de forma negativa en la autonomía que tiene el portátil y que supera según el fabricante las 10 horas de uso sin tener que recurrir a un enchufe (importante destacar que ofrece carga rápida con una impresionante potencia de 100 W).

Con todo lo dicho y teniendo en cuenta que la conectividad que ofrece el portátil de Lenovo es muy amplia, ya que ofrece opciones como por ejemplo WiFi; Salida HDMI; e, incluso, USB tipo C, si te parece interesante el equipo del que hablamos -que se ha puesto a la venta en China y que se espera que llegue a otras regiones donde tiene presencia fabricante-, seguro que al conocer su precio el atractivo aumenta de forma considerable: al cambio se queda en unos 725 euros. No está nada mal, la verdad.