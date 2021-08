El sucesor de Android avanza: Fuchsia llega a todos los Google Nest Hub

Llevamos años escuchando hablar de Fuchsia, el nuevo sistema operativo en el que está trabajando Google, con la colaboración de Samsung, y que pretende ser el sucesor de Android. Y poco a poco este nuevo SO va llegando a más dispositivos.

Ya en mayo, Google lanzó de forma oficial Fuchsia, un sistema operativo que no está basado en Linux y que seguirá siendo de código abierto. El objetivo de la gran G es que su nuevo SO se convierta en un estándar, alejando a Android de su gran problema: la fragmentación.

Por este motivo, algunos propietarios de la primera generación del Nest Hub de Google comenzaron a recibir una actualización para pasar a usar Fuchsia OS como sistema operativo. Destacar que con respecto a la interfaz no hay ningún cambio, tan solo el ver el logo de la nueva interfaz de Google.

Fuchsia llega a todos los Nest Hub de primera generación

ampliar foto Google Nest Hub con Fuchsia 9to5Google

La fuente de esta filtración indica que sí que hay algún pequeño cambio en términos de rendimiento, haciendo que sus Google Nest Hub funcionen ligeramente mejor, pero te podemos confirmar que no notarás nada.

Ahora, la gran G acaba de realizar una actualización global que ya no afecta a los miembros de su programa Preview, sino que todos los propietarios de un Google Nest Hub de primera generación pasarán a usar Fuchsia como sistema operativo.

De esta manera, los usuarios de un Nest Hub de primera generación recibirán una actualización de firmware, correspondiente a la versión 1.52.260996, para disfrutar de este nuevo sistema operativo. Aunque no haya absolutamente ningún cambio a nivel visual o de usabilidad, más allá del logotipo de Fuchsia.

Aun así, es una excelente noticia para el sector. Google lleva años luchando por integrar sus diferentes sistemas operativos en un único ecosistema al más puro estilo Harmony OS de Huawei. De esta manera, en un futuro podrás disfrutar de Fuchsia en tu televisor inteligente, teléfono móvil, tablet, en el coche... Vamos, que la homogeneización de Android para convertirlo en un sistema operativo único está cada vez más cerca.

Eso sí, no te hagas ilusiones porque quedan unos cuantos años para que Fuchsia se convierta en una realidad. Una cosa es que el gigante de Internet esté probando su sistema operativo en el Nest Hub de primera generación. Un movimiento lógico para testar su SO y confirmar que no haya problemas de ningún tipo, más con un producto que tampoco arrasó en el mercado, por lo que no hay excesivas unidades en funcionamiento.

Y otra cosa muy diferente es despedirse de Google TV y resto de sistemas operativos para lanzar de forma global Fuchsia. Con un poco de suerte, en 2024 será cuando empiece el proceso, así que toca tener mucha paciencia.