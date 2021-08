¿Controlar iCloud desde Windows 10? Ya es una realidad

Una de las mayores quejas que tenían los usuarios del servicio en la nube de Apple, era que no se podía gestionar correctamente la contraseña a través del sistema operativo de Microsoft. Pues traemos buenas noticias: ahora Windows podrá gestionar tu contraseña en iCloud.

Ojo, que no hablamos de un rumor o una filtración, sino que ha sido la propia compañía de la manzana mordida la que acaba de anunciar que, con la actualización de iCloud para Windows correspondiente a la versión 12.5, contará con una nueva aplicación que permitirá buscar entre tus contraseñas guardadas, actualizarlas, añadir otras nuevas y eliminar la información de acceso que ya no uses.

No es la primera vez que escuchamos rumores sobre esta posibilidad. Además, la firma con sede en Cupertino ya añadió a principios de año una mejora para que, a través de una extensión de Chrome, usar las contraseñas guardadas en iCloud desde Windows 10. El problema es que el despliegue de este add-on fue bastante accidentado.

Ahora, con la llegada de iCloud 12.5 para Windows, por un lado se añade soporte para Microsoft Edge, que contará con su propia extensión para poder almacenar las contraseñas del servicio en la nube de Apple de forma más cómoda. Además de una app dedicada para realizar una copia de seguridad de tus contraseñas, por no hablar del hecho de que podrás gestionarlas de la forma más cómoda.

Cómo funciona el nuevo gestor de contraseñas de iCloud para Windows

ampliar foto Interfaz de iCloud para Windows Apple

Lo cierto es que era un movimiento muy esperado. Más que nada porque muchos usuarios alternan entre Windows y Mac, o sencillamente se usa un iPhone como teléfono móvil, haciendo que gestionar las contraseñas desde el sistema operativo de Microsoft fuera una tarea sumamente tediosa.

Ahora, no solo tendrás una gran flexibilidad al poder guardar las contraseñas en una extensión del navegador, sino que no tendrás que usar un dispositivo de Apple si quieres hacer cambios en alguna contraseña. Y aunque esta actualización sigue estando bastante limitada respecto a un gestor de contraseñas, es un paso para que poco a poco Apple se dé cuenta de la necesidad de que los diferentes ecosistemas puedan trabajar entre sí.

El mecanismo de uso es sumamente sencillo, ya que tan solo has de abrir la nueva aplicación iCloud Passwords e iniciar sesión. Ahora, haz clic en cualquier cuenta a la que quieras acceder y tendrás al alcance toda la información necesaria. Evidentemente, cualquier cambio que realices se sincronizará en tiempo real con el resto de dispositivos de Apple que tengas por casa.

La actualización 12.5 de iCloud para Windows ya está disponible, y puedes conseguirla yendo a la Windows Store o actualizando la app. Así que, si eres usuarios de este servicio en la nube de Apple, no dudes en probar esta nueva herramienta para gestionar las contraseñas.