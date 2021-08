Así funciona el nuevo modo "toque de queda" de TikTok

TikTok está más de moda que nunca. La popular red social musical ha entrado como un torbellino en un sector dominado por Mark Zuckerberg y su ecosistema de aplicaciones. Y lo cierto es que el éxito de esta app es tan grande que hasta Instagram probó con Reels, su propia alternativa a TikTok.

Pero lo cierto es que a día de hoy no hay quién le sople a esta app que no para de ganar adeptos. Aunque no todo son ventajas, ya que la mayoría de nuevos usuarios es menor de edad. Y parece que la compañía quiere evitar más polémicas relacionadas con su red social.

La Gestión del Tiempo de Pantalla llega a TikTok

Por este motivo TikTok acaba de lanzar una de las actualizaciones más importantes y que tiene como objetivo proteger a los usuarios menores de edad que usan esta red social de música. Hablamos de un complemento de Sincronización Familiar para tener un control más exhaustivo del uso que le dan a la aplicación.

La firma indica que “queremos ayudar a nuestros adolescentes más jóvenes, en particular, a desarrollar hábitos digitales positivos desde el principio, y consultamos regularmente con los principales expertos en pediatría y defensores del bienestar de los jóvenes para desarrollar nuestro Portal de la Juventud, la guía de prevención del acoso y otras características que apoyan el bienestar de los jóvenes”.

ampliar foto Nuevo modo de TikTok TikTok

De esta manera, a través del modo Gestión del Tiempo de Pantalla, accederemos a una especie de toque de queda, que puede ser configurado por el dueño de la cuenta o por sus padres a través de Sincronización familiar. A través de esta nueva herramienta, los menores de edad no podrán recibir notificaciones push durante la noche.

Tal y como ha indicado TikTok en un comunicado, las cuentas de usuarios con entre 13 a 15 años no recibirán notificaciones push a partir de las 21:00 horas, y las de 16 a 17 años tendrán desactivadas las notificaciones push a partir de las 22:00 horas.

Siguiendo con las novedades que llegarán a TikTok, decir que los nuevos usuarios de 16 o 17 años tendrán una configurada la mensajería para no poder comunicarse con nadie, aunque se podrá cambiar de forma manual. Eso sí, los menores de 16 años tendrán la mensajería deshabilitada.

Por último, a la hora de enviar vídeos se mostrará un aviso cuando el usuario sea menor de 16 años. De esta manera, se podrá elegir de forma manual quién puede tener acceso a estos contenidos, si cualquier usuario o solo tus amigos. En cambio, los menores de 15 años solo podrán compartir sus vídeos y fotos con seguidores.

También cambia la descarga de vídeos, ya que las cuentas de usuarios menores de 16 años no contarán con esta opción, mientras que los menores de entre 16 y 17 años recibirán una notificación para que confirmen quienes podrán descargar sus vídeos de TikTok.

Sin duda, una serie de cambios que servirán para proteger un poco más la privacidad de los usuarios menores de edad en TikTok. Decir que esta actualización se está realizando de forma escalonada, por lo que en los próximos días deberías recibir estas nuevas funciones.