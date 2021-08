El ‘private equity’ ladra a la empresa para mascotas adecuada

El capital riesgo de EE UU Hellman & Friedman pagará 3.000 millones de euros por el proveedor alemán de comida para mascotas Zooplus. Suponiendo que pueda aprovechar mejor el doble auge del ecommerce y de la tenencia de animales, puede triunfar.

Incluso antes de la pandemia, los europeos eran ya amantes de las mascotas, y uno de cada tres tenía una. El Covid alimentó ese fenómeno, impulsando el mercado online de alimentos y fármacos para ellas en un 32% en 2020. La no cotizada Fressnapf y Pets at Home, que sí lo está, fueron claras ganadoras, con un crecimiento de los ingresos online del 45% y más del 70%, respectivamente. La del especialista en ecommerce Zooplus creció solo un 18%, en línea con su trayectoria prepandemia. Su margen de ebitda fue del 3,5%, frente al 17% de Pets at Home.

Es una llamada de atención. La principal prioridad será mejorar las operaciones logísticas de Zooplus para mejorar sus pesados plazos de entrega de tres días, en comparación con los de Amazon. Los bolsillos de Hellman también deberían de ayudar a Zooplus a mejorar su marketing para ganar clientes. El año pasado gastó solo el 2% de los ingresos en publicidad.

Pese a ello, Hellman paga un precio de pedigrí. Tras deducir 150 millones de efectivo neto, la operación valora el negocio en 2.800 millones, lo que equivale a 39 veces el ebitda previsto para este año. La prima supone un generoso 40% sobre el precio en Bolsa antes de que se anunciara la operación.

Pero Hellman puede seguir generando beneficios brillantes. Supongamos que sigue haciendo crecer los ingresos de Zooplus a un ritmo del 20% anual durante los próximos cinco años, al tiempo que aumenta su margen de ebitda hasta el 6%. Si Hellman vende entonces a un múltiplo de 30 veces, similar al del gigante alemán Zalando, habría triplicado su inversión inicial, obteniendo una TIR del 27%.

Por supuesto, añadir una dosis de deuda aumentará aún más la rentabilidad, dando un amplio margen de maniobra para gastar un poco más y asegurarse de que el cambio de imagen resulte como está previsto.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías