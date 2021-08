El Samsung Galaxy Watch4 no es compatible con el iPhone. ¿Por qué?

Ayer fue un grandísimo día para Samsung. Y es que el fabricante coreano presentó su nueva generación de teléfonos plegables, los esperados Samsung Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 3, además del smartwatch Samsung Galaxy Watch4 y sus nuevos auriculares Galaxy Buds 2.

Y lo cierto es que el nuevo reloj inteligente de la firma con sede en Seúl brilla con luz propia. Más, si se tiene en cuenta su potente pantalla de 1.36 pulgadas, o 1,19 pulgadas para el modelo más pequeño, y que está formada por un panel AMOLED con una densidad de 330 píxeles por pulgada, lo que deja claro que la calidad de imagen será uno de los mayores exponentes de este nuevo smartwatch de la compañía.

Eso sí, mucho nos tememos que, si apuestas por el ecosistema de productos de Apple, no podrás disfrutar de este reloj inteligente. Más que nada porque, por lo menos de momento, el Samsung Galaxy Watch4 no ofrece soporte para iOS.

No podrás usar el Samsung Galaxy Watch4 con el iPhone

ampliar foto Uso del Samsung Galaxy Watch4 Samsung

Y es que, tal y como informa la fuente de esta información, el flamante reloj inteligente de Samsung no cuenta con compatibilidad con iOs de Apple. Lo más sorprendente es que los modelos anteriores sí que contaban con soporte. Pero, parece que el Galaxy Watch4 se queda fuera. Ya, el hecho de que durante la presentación en su Unpacked no hicieran mención alguna a Apple, hizo pensar que podría ser así. Y ahora queda confirmado que si tienes un teléfono del gigante con sede en Cupertino, olvídate de comprar el nuevo smartwatch de Samsung.

Además, parece que la compañía coreana no tiene ninguna prisa en ofrecer soporte para el ecosistema de Apple. No sabemos el motivo de esto, ya que todas las versiones anteriores dela familia Galaxy Watch sí que eran compatibles con el iPhone. ¿Puede tener que ver el hecho de que sea el primer modelo con Wear OS Powered by Samsung? Recordemos que el Apple Watch no funciona en Android, por lo que es probable que Google y Samsung hayan decidido cortar lazos en este aspecto.

De todas formas tiene poco sentido, más si se tiene en cuenta que Apple arrasa en Estados Unidos y China. Pero habrá que ver si la firma coreana se pronuncia al respecto. Por último, si te estás planteando comprar el Samsung Galaxy Watch4, ten en cuenta que es compatible con dispositivos con Android 6.0 o superior que tengan 1,5 GB de RAM o más