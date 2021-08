¿No va la WiFi de tu Amazon Fire TV Stick? Así puedes solucionarlo

Uno de los mejores reproductores multimedia con Android que existen en la actualidad son los Fire TV Stick, ya que combinan una buena calidad de imagen y gran sencillez de uso (ya que se conectan directamente al puerto HDMI de la tele o el monitor). Si no te funciona bien la conexión WiFi, te vamos a mostrar opciones que puedes utilizar para solucionarlo.

Si no se dispone la mencionada conexión la utilidad que tiene el dispositivo que se vende en Amazon baja muchos enteros, ya que es en internet el lugar donde se accede a los contenidos que se disfrutan con el reproductor (por ejemplo, utilizando los diferentes servicios de vidrio en streaming). Por lo tanto, tener un buen acceso WiFi es vital para que el Fire TV Stick dé todo lo que lleva dentro.

Soluciones que puedes tomar

A continuación, te dejamos diferentes posibilidades que de forma sencilla pueden solucionar el problema del que estamos hablando y, de esta forma, que saques el máximo partido a este accesorio a que no le falta un mando a distancia para controlarlo todo (siempre le damos por bueno que router para acceder a Internet que utilizas funciona sin problemas):

Reinicia el Fire TV Stick

Esto puede resultar algo básico, pero algunas ocasiones el fallo proviene de un mal funcionamiento momentáneo del reproductor multimedia. Así, lo que tienes que hacer es desconectar el dispositivo del televisor y de cualquier fuente de alimentación y esperar unos 30 segundos para que cualquier configuración vale establecida desaparezca. Hecho esto, vuelve a enchufar el equipo al puerto HDMI y suministrar energía en caso de ser necesario.

Comprueba la señal WiFi

Esto es algo importante, ya que, si la existente en tu casa no es lo suficientemente potente, puedes tener malas experiencias de uso con el Fire TV Stick. Una buena forma de conocer esto es colocarte justo al lado utilizando un teléfono y comprobar si a este le llega el acceso a Internet de forma adecuada. En caso de no ser así, lo ideal es que te hagas con un repetidor WiFi que solucionen el problema del que estamos hablando.

Un mal puerto HDMI

Es posible que la conexión que estés utilizando no sea la óptima para el reproductor y que, por ejemplo, no ofrezca una compatibilidad perfecta con el equipo. Esto muchos usuarios están causando problemas con la conexión inalámbrica, por lo que te recomendamos que pruebes otro puerto que tengas en la tele que compruebes si de esta forma se soluciona el problema de no tener acceso a Internet.

Si nada de lo antes mencionado funciona, no todo está perdido. Existen adaptadores que se pueden conectar al Fire TV Stick y permitir que se utilice cable para acceder a todos los contenidos en la nube mediante un puerto Ethernet. Esta no es la solución ideal, pero sí que es completamente válida y todo un salvavidas cuando sales de vacaciones y la señal WiFi del hotel es muy pobre.