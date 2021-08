La VPN de Google llega a España. ¿Cuánto costará?

No es la primera vez que te hablamos de Google One, el servicio de almacenamiento de la gran G. Hace tiempo presentó un nuevo servicio VPN para proteger tu privacidad. Y ahora acaba de aterrizar en España.

Sí, ha pasado mucho tiempo desde que la compañía con sede en Mountain View anunció la llegada de su VPN a Google One. Y ahora acaba de anunciar que más países podrán disfrutar de esta herramienta incluida en su servicio de almacenamiento en la nube. De esta manera, si vives en España, México, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, tendrás acceso de forma oficial a este servicio de la compañía americana.

Google One VPN, cómo funciona este servicio

Como suele ser habitual en una herramienta de estas características, la VPN que incluye Google One oculta tu dirección IP para que puedas navegar de forma anónima para evitar que se registre tu actividad en Internet con fines comerciales o publicitarios. Eso sí, mucho nos tememos que esta VPN no te servirá para ver Netflix en el extranjero. Principalmente porque este servicio no permite cambiar la ubicación. No sabemos el motivo por el que la gran G no ha añadido esta función, pero puede que en futuras actualizaciones nos den una agradable sorpresa en este aspecto.

ampliar foto VPN de Google Google

A cambio podrás disfrutar de una aplicación muy simple de usar, ya que tan solo tienes que pulsar un botón en Google One para que la VPN del gigante de Internet se ponga en marcha, protegiendo tu privacidad mientras navegas tranquilamente por la red.

Decir que esta VPN a cambio no te limita la velocidad en absoluto, por lo que podrás navegar a pleno rendimiento. Además, actualmente es compatible con Android, pero más adelante llegará a Windows, Mac e iOS, por lo que opciones no te van a faltar a la hora de usar esta herramienta.

Respecto al precio de la VPN de Google, decir que puedes elegir un plan de 1,99 euros al mes con 100 GB de almacenamiento, 200 GB de capacidad por 2,99 euros o 2 TB por tan solo 9,99 euros. Y si vives en los países mencionados anteriormente, el servicio te incluirá la posibilidad de utilizar esta VPN para proteger tu privacidad.

Eso sí, es importante destacar que no puedes usar la VPN de Google de forma independiente. De esta manera, la única forma de acceder al servicio es a través de la aplicación Google One en Android.