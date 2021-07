Google One ya te permite crear copias de seguridad de tu móvil Android en la nube, ¿cómo?

Google One es el nombre del servicio de los de Mountain View que nos permite comprar espacio de almacenamiento extra en la nube. Es la única forma que tenemos de ampliar esos 15GB que nos da free Gmail cuando nos creamos una cuenta de correo electrónico, por lo que tiene todo el sentido que desde la compañía hayan decidido darle un nuevo uso. Sobre todo para los usuarios que tienen en sus manos un móvil Android.

Hasta ahora, ese espacio podíamos utilizarlo para subir más fotos y vídeos a Google Fotos, o para recibir más emails o contar con una copia de seguridad de nuestros archivos más importantes en PC o Mac. Pero ahora, por fin, llega la posibilidad de asignar esos gigas de más a crear copias de seguridad de nuestro teléfono de tal forma que si en un futuro lo cambiamos, sea posible restaurar el nuevo tal cual teníamos el anterior.

¿Cómo crear copias de seguridad?

Este Google One no es un servicio que caiga del cielo y nos empiece a generar esos backups. Antes debemos instalar en el smartphone la app oficial que tendréis disponible dentro de la Play Store. En nuestro caso, por ejemplo, nos ha aparecido el curioso mensaje de que no la podíamos abrir ni instalar, sino solo habilitar, como si la tuviéramos ya dentro de Android a la espera de activarla.

Nueva función de Google One para Android.

Una vez conseguido que Google One esté en el teléfono, solo tenemos que abrirla y prácticamente desde la primera pantalla ya nos ofrecerá la opción de "Configurar copia de seguridad de datos", con la que será posible generar una copia en la nube de todo lo que tenemos en la memoria. Así que pulsamos ahí y pasaremos a otra pantalla donde, ya sí, detallaremos todo eso que queremos tener a salvo.

Tal y como podéis ver en las capturas que tenéis más arriba, Google One nos permitirá salvar todos los datos importantes del móvil, como las apps que tenemos instaladas así como los datos vinculados a ellas, presets y cualquier otro parámetro que tengamos personalizado y, por supuesto, los mensajes SMS y MMS así como las fotos y los vídeos. En este último caso seguramente dé igual porque si contamos con una suscripción de Google One, es muy posible que ya la estemos utilizando en Google Fotos. Una vez decidido todo, solo falta pulsar en el botón "Crear copia de seguridad ahora" para que la nube empiece a recibir toda la información relevante de nuestro dispositivo.