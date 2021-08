Montero zanja el debate sobre el impuesto a Madrid: “No está en agenda ni lo va a estar nunca”

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, quiso zanjar este viernes la polémica desatada sobre un potencial impuesto a los ricos en la Comunidad de Madrid para compensar a regiones infrafinanciadas asegurando que dicha propuesta "no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca".

"Lo voy a decir con mucha claridad: este Gobierno nunca va a hacer una política que enfrente a los territorios", manifestó al ser cuestionada por los medios durante su visita a Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, expresase ayer que es "una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido".

Montero reivindicó, en apoyo de su negativa, que este Gobierno ha demostrado que busca "el diálogo, el consenso" y "la capacidad de ponernos de acuerdo entre todos los territorios que conforman España para que no se produzcan ni comparaciones ni agravios que hagan que unas personas piensen que, por el hecho de vivir en un sitio, tengan menos oportunidades que por el hecho de vivir en otro".

"Y se lo digo con esa contundencia y con esa claridad: esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar nunca", agregó, reprochando al PP alentar el conflicto. "Algunas formaciones políticas, en este caso el PP, permanentemente juegan al victimismo y están haciendo ruido intentando buscar polémica donde no hay nada", expuso.

La ministra defendió que la fiscalidad es un elemento "imprescindible" para seguir prestando unos servicios públicos de calidad dirigidos a los ciudadanos, "pero jamás van a encontrar en este Gobierno nada que haga que se enfrenten los territorios".

"En relación con lo que he leído en la prensa o con lo que algunos hablan de propuesta ni existe la propuesta ni en el futuro va a estar porque el Gobierno no trabaja en esa dirección y además me parecería contraproducente que ningún gobierno, del color político que fuera, trabajara en esa dirección", concluyó.

La polémica se desató ayer cuando al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se le preguntó su opinión sobre la petición del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de fijar un impuesto a las rentas altas de Madrid, ya que concentra la mayoría, para compensar la infrafinanciación de otras autonomías. "Es una idea que hay que seguir explorando y tiene mucho recorrido", apuntó Escrivá, alentando el inmediato reproche de la Comunidad de Madrid.

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, acusó al Gobierno de "madrileñofobia fiscal". "Gracias al señor Escrivá, que siempre se va de la lengua, por fin sabemos que es Pedro Sánchez, que es el Gobierno de Pedro Sánchez el que nos quiere poner un impuesto a los madrileños por ser madrileños", expuso en un video, acusando al Ejecutivo de "persecución fiscal" y de "ir contra los madrileños por el simple hecho de ser madrileños", al tiempo que garantizó que el Ejecutivo madrileño continuará bajando los tributos.