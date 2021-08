Laporta: "El Barcelona ha perdido 487 millones en la última temporada"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha cifrado en 487 millones de euros las pérdidas que el club azulgrana ha sufrido al cierre de su último ejercicio, finalizado el pasado 30 de junio. Un número que, como ha reconocido el dirigente, es de más del doble de lo previsto. "Pensábamos que estarían en los 200 millones, pero no. Serán 487 millones. Son muy importantes", ha dicho Laporta en la rueda de prensa que ha celebrado este viernes para explicar la salida de su estrella, Lionel Messi.

Como culpables, Laporta ha señalado directamente a la "calamitosa y nefasta gestión de las juntas anteriores. Son un lastre que no se puede reconducir de la noche al día". Este ha deslizado las primeras conclusiones de la auditoría que ha encargado para analizar el estado del club. "Había montado un entramado, cuando no eran los contratos del Barçagate, eran otros contratos de marketing... En base a esas conclusiones deberemos actuar, lo que no haré es dejar pasar actuaciones que no han sido correctas y que presuntamente son delictivas", ha dicho. En esas operaciones no ha incluido los fichajes millonarios que ha acometido el club en los últimos años, que ha atribuido a una "mala gestión".

El presidente del FC Barcelona ha insistido en que las normas salariales que impone LaLiga para la inscripción de jugadores han impedido la renovación de Messi, pese a haber cerrado con el jugador un contrato por cinco años. "Creíamos que ese acuerdo podía ser aceptado por LaLiga. Pero tampoco. Ha aplicado las normas del límite salarial, que ya conocíamos, por lo que tampoco podíamos pedirles nada que se saliese de ahí", ha dicho Laporta, que ha deslizado en varias ocasiones que la patronal le abrió la puerta a esa inscripción con los ingresos que llegarían del acuerdo con CVC.

"Nosotros no podemos aceptar una operación que hipoteca por 50 años determinados activos del Barcelona. Además, los que pagan [CVC] lo hacen por una tercera parte de lo que nosotros creemos que valen esos activos. Yo no puedo hipotecar al club 50 años para tomar decisiones hoy".

En esto ha insistido en varias ocasiones el presidente culé. "La inscripción pasaba por aceptar una operación que no es interesante para nosotros. No podemos aceptar una hipoteca de los derechos televisivos". Afirmaciones que han encontrado respuesta en el presidente de LaLiga, Javier Tebas, a través de su perfil de Twitter: "Hola, Joan Laporta. Sabes que la operación de CVC no hipoteca los derechos de televisión del Barcelona 50 años, lo que hace es que los mismos tengan más valor para todos los clubes y así tú los puedas HIPOTECAR a tus BANCOS y resolver la gran deuda. Asi lo entendías hace horas".

Aún sin margen salarial

Laporta ha explicado que su junta directiva se ha encontrado con una situación en la que el gasto salarial en la plantilla deportiva suponía el 110% de los ingresos del club, y que excedía de forma amplia los límites salariales. Algo que, como ha reconocido, la salida de Messi no arregla del todo.

"Ahora hay un pequeño margen para encontrar soluciones, pero ni sin Leo tenemos margen salarial. El gran lastre son las amortizaciones de los fichajes que se han hecho en las últimas temporadas, más que la política salarial, que tenemos que reconducir".