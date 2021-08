Acaba con los abusos: así puedes activar el control parental en YouTube

No son pocas las veces que los niños utilizan un teléfono o tablet para acceder a los vídeos de YouTube y, desgraciadamente, no existe un control para que no puedan acceder a contenidos que no están recomendados para ellos. Pues bien, en la aplicación para Android existe una función que te permite regular bastante bien qué es lo que encontrarán en las búsquedas los pequeños de la casa si utilizan un dispositivo móvil.

La herramienta de la que estamos hablando cumple más o menos las características básicas de un control parental y, por lo tanto, es capaz de detectar en la información de cada uno de los vídeos que existe en YouTube si este incluye algo que no pueda ser visto por los niños. Evidentemente, esta no es una función perfecta, pero sí que reduce de forma considerable los riesgos existentes en amplísima base de datos que tiene la plataforma de video en streaming de Google.

Cómo activar el control en YouTube para Android

Lo cierto es que esta posibilidad a buen seguro que resulta de bastante utilidad para los padres a la hora de controlar lo que hacen sus hijos con los teléfonos y tablets. Y, por suerte, los pasos a seguir para activar la función no son espacialmente complicados (y siempre se puede volver atrás, ya que la configuración que se establece se gestiona a través de un deslizador en la configuración de YouTube). Esto es lo que tienes que hacer:

Entra en la aplicación de YouTube de forma habitual y, una vez que veas la pantalla principal, debes buscar en la parte superior derecha el icono que muestra tu usuario de Google.

Una vez que no localices, lo que tienes que hacer es pulsar en él para que se abra una nueva pantalla en la que verás un listado de opciones. Entre las disponibles debes elegir la llamada Configuración .

. Ahora debes seleccionar General qué es la primera línea que aparece en la siguiente lista de funciones que se muestran en la aplicación de YouTube para Android.

qué es la primera línea que aparece en la siguiente lista de funciones que se muestran en la aplicación de YouTube para Android. Llegas a la pantalla en la que tienes disponible el deslizador que tienes que utilizar activar el control parental y que tiene el nombre de Modo restringido. Pulsa en él y al hacer esto ahora ha finalizado y desde este momento la seguridad que tienen los niños al utilizar el dispositivo móvil será mucho mayor.

La verdad que esta función, que no es especialmente conocida, tiene una excelente utilidad y como se ha visto activarla o desactivarla es algo que se realiza en unos pocos segundos.