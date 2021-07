Actualiza ahora tu Apple Watch para evitar problemas de seguridad detectados por Apple

Lo cierto es que los usuarios que tienen un iPhone o un Apple Watch no ganan para sustos en los últimos tiempos porque las actualizaciones publicadas por los de Cupertino se han movido, casi en su totalidad, alrededor de problemas de seguridad que en algunas ocasiones han sido explotados por los hackers. Así que es más que recomendable tener siempre instaladas las últimas versiones.

Y tras la publicación a principios de semana de un update para los iPhone, del que ya os dimos cuenta, ahora le toca a los relojes que, por lo intempestivo de la hora y día de publicación, da la sensación de que estamos ante una reacción a un descubrimiento reciente. Además, confirma estas urgencias el hecho de que se trate de una actualización cuya descarga apenas alcance los 58,5 megas. ¿Dónde se ha visto?

Instálalo ahora mismo para evitar problemas

En esta ocasión se trata de la versión 7.6.1 de watchOS y la tenéis disponible desde la tarde de ayer y que os recomendamos instalar en cuanto podáis, ya que se centra casi en su totalidad en realizar "importantes correcciones de seguridad". A diferencia de en otros parches, Apple no ha querido explicar demasiado en el archivo de información, por lo que podemos esperar que se trate de un problema crítico para el dispositivo.

Notificación de actualización del Apple Watch.

Que nuestro reloj tenga problemas de seguridad tampoco debería, sobre el papel, alarmarnos demasiado porque, aunque no tengamos muchos datos importantes almacenados en su memoria interna, lo cierto es que su papel como llave de paso al iPhone es mucho más clave y evidente. Como os decimos, no hay datos que corroboren cuál es la falla de seguridad que cierra (parece relacionada con la memoria) pero, vistos los antecedentes de anteriores parches de Apple, casi que es mejor no preguntar demasiado e instalarlo inmediatamente.

Para instalar esta actualización ahora mismo, podéis hacerlo a través de la aplicación oficial del reloj en vuestro iPhone. Simplemente accedéis a ella, seleccionáis la pestaña de "Mi reloj" en la parte inferior izquierda de la pantalla, a continuación escogéis "General" y, una vez dentro, "Actualización de software". Recordad que para completar el proceso el smartwatch debe tener una carga mínima del 50% de la batería y estar conectado a la base de carga. Si os encontráis fuera de casa, la única manera de tener actualizado el reloj a watchOS 7.6.1 es con la ayuda de un cargador. Si no es así, tendréis que esperar a volver por la noche.