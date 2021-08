El seguro del abogado negligente no cubre el daño al despacho

No existe responsabilidad compartida entre el despacho y uno de sus abogados, cuando éste incurre en una negligencia profesional, y el contrato con el cliente está suscrito con el bufete y no con el letrado que finalmente lleva el asunto. Así lo ha confirmado la Audiencia Provincial de Les Illes Balears en una sentencia (acceda aquí al texto), en la que ha determinado que la aseguradora del abogado no debe responder por los daños que su negligencia causó al bufete en el que trabajaba.

Efectivamente, el despacho fue condenado en un proceso anterior a indemnizar a un cliente por los daños causados por la actuación negligente de uno de sus letrados. Tras abonar la multa (de 13.700 euros) al cliente, el bufete ejercitó acción de repetición frente a la aseguradora de la responsabilidad civil de dicho letrado.

La Audiencia provincial ha desestimado la demanda del despacho. Y es que como han expuesto los magistrados, aunque fuera el letrado quien cometiera la negligencia no le correspondía a él responder frente al cliente perjudicado, ya que éste contrató los servicios del bufete y no de dicho abogado en particular.

Por tanto, en la sentencia se concluye que no puede prosperar la acción de repetición ejercitada porque no existe responsabilidad solidaria o compartida. El bufete pagó la indemnización como deudor único con motivo de la responsabilidad contractual asumida con al cliente.

En consecuencia, la aseguradora del abogado que incurrió en la negligencia solo podría ser condenada, en su caso, si se declarase la responsabilidad de su asegurado, lo cual no se ha producido en ninguno de los procedimientos.

Cuestión distinta, como han aclarado los magistrados, es la solidaridad interna que pueda existir entre el bufete y los abogados que trabajan en él. Sin embargo, esta solidaridad no se extiende ni proyecta sus efectos frente a terceros que contraten exclusivamente con el despacho.