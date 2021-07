¿Problemas para monitorizar el sueño con tu Xiaomi Mi Smart Band 6? Usa esta app

La compañía asiática Xiaomi es a día de hoy uno de los grandes exponentes en el sector de la tecnología. Sus económicos precios y la calidad de sus productos, además de la gran variedad de estos, son los que han llevado a la compañía a tener un gran éxito. Eso sí, no todo es perfección, como es el caso de su Xiaomi Mi Smart Band 6.

Vale que a la hora de buscar una pulsera de actividad, esta es la mejor opción que podemos encontrar, ya que tiene un bajo precio y buenas prestaciones. Pero como decíamos, tiene sus limitaciones, lo que no quiere decir que no haya alguna forma de ponerles solución, porque sí que la hay. Lo habitual es que este soporte que nos hace falta sea alguna aplicación o truco, de forma que podrás aprovechar al máximo tu Xiaomi Mi Smart Band 6.

Mejora su sistema de monitorización del sueño con esta app

El problema que más molesta a los usuarios que tienen este wearable, es que no puede monitorizar el sueño correctamente. Como ejemplo de los problemas que nos podemos encontrar con este sistema, si a media noche te despiertas para ir a beber agua, dile adiós a que continúe monitorizando tu sueño.

Con respecto al sueño, la Xiaomi Mi Smart Band 6 tampoco es capaz de detectar si duermes unos minutos en la tarde para reponer fuerzas. Es probable que más de una vez te hayas llevado una sorpresa al querer ver cuáles son tus horas de sueño en la smartband, y que lo que indica no tenga nada que ver. Pero como te decíamos, esto se puede solucionar, y solo tienes que descargar la aplicación Sleep as Android.

Lo primero que debes tener en cuenta, es que el hecho de que esta sea la mejor aplicación para monitorizar el sueño no es por nada. Es decir, no es gratuita, la puedes descargar por un precio de 5,99 euros, y se trata de su versión Pro. Lo bueno es que si no estás convencido de si merece la pena o no, puedes probarla de forma gratuita durante catorce días.

Sleep as Android cuenta con una gran variedad de opciones. Según sus propios desarrolladores, se trata de una herramienta “alarma con seguimiento de ciclos de sueño”. Controla todos los parámetros de tu sueño diario: modo siestas, detección de ronquidos…

La primera de las opciones que llama la atención de esta app, y por lo que es tan bien valorada, es que al poner una alarma, la aplicación detectará cuándo es el mejor momento para despertarte a través de las fases del sueño.

Si eres de esas personas que se despierta el tiempo justo para apagar la alarma y “dormir 5 minutos más”, esta otra opción de la app Sleep as Android te va a venir de maravilla. Gracias a ella, ahora tu Xiaomi Mi Smart Band 6 tiene el modo captcha. Se trata de una función que te obligará a resolver algún problema, puede que incluso escribir. Hasta que no cumplas, no dejará de sonar, y en este tiempo te habrás despejado lo suficiente como para levantarte.