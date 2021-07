La última actualización de Windows 10 provoca errores en impresoras y escáneres: cómo arreglarlo

Las actualizaciones no están exentas de errores y prueba de ello es lo ocurrido el año pasado alrededor de la actualización de mayo de 2020 de Windows 10, que en vez de completarse en unos pocos días, llevó a Microsoft más de ocho meses: ordenadores no aptos para la actualización recibieron el update, los que sí tenían hardware para soportarlo estuvieron esperando más tiempo del deseado y, además, las diferentes builds no hacían sino provocar nuevos problemas.

El caso es que Microsoft puso en circulación a mediados de este mes el último update de los que tenía previstos según su calendario y lo cierto es que la cosa no ha salido como esperaban, porque muchos usuarios, sobre todo del ámbito empresarial, han comenzado a reportar problemas serios con algunos de esos periféricos que más utilizan a diario, como son las impresoras, escáneres, etc. Así que, ¿sabes lo que está ocurriendo?

Problema con una especificación

Básicamente, los de Redmond han confirmado que se trata de un problema ocasionado por el update del pasado 13 de julio y que provoca que las tarjetas personalizadas de identificación de los usuarios no se puedan verificar correctamente, por lo que se impide el uso del periférico. Como sabéis, sobre todo en el entorno empresarial, muchas compañías dan a sus empleados tarjetas que utilizan para identificarse y asignar cada trabajo de impresión a su usuario. Eso facilita el envío de archivos escaneados a sus direcciones de correo electrónico y, también, llevar un control de lo que cada uno consume todos los meses.

Steven Senne AP

Pues bien, si estás en esta tesitura de que no puedes utilizar tu tarjeta, habla con el responsable de informática para señalarle que la propia Microsoft ha publicado una completa documentación sobre lo que está ocurriendo, y que resume afirmando que “después de instalar las actualizaciones publicadas el 13 de julio de 2021 en los controladores de dominio (DC) de su entorno, es posible que las impresoras, escáneres y dispositivos multifunción que no cumplan con la sección 3.2.1 de la especificación RFC 4556 no se impriman al usar una tarjeta inteligente (PIV)”.

Según los de Redmond, este problema está presente en todas las actualizaciones acumulativas que se enviaron a ordenadores con Windows 10 por lo que ya están trabajando en una solución. Aun así, y mientras tanto, Microsoft apela a que consultemos con el fabricante: “si su firmware y controladores están actualizados y aún encuentra este problema, le recomendamos que se comunique con el fabricante del dispositivo. Pregunte si se requiere un ajuste o un cambio de configuración para que el dispositivo cumpla con el cambio de refuerzo o si habrá disponible una actualización compatible”. De todas formas, la identificación por usuario y contraseña sigue funcionando, por lo que mientras vuelve el soporte para tarjetas, debería funcionaros sin problemas.