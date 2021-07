Word, Excel y PowerPoint dejarán de ser compatibles con Internet Explorer 11, ¿sabes cuándo?

Seguramente sea solo una impresión, pero la de Internet Explorer es, con diferencia, la muerte más lenta de la historia de la tecnología, porque mira que llevamos años conociendo que los de Redmond quieren acabar con él pero nadie le da la última puntilla. Recordad que fue ya en el año 2015 cuando conocimos que el navegador que nos había acompañado desde los albores de internet, a comienzos de siglo, veía su sombra eclipsada por la de un advenedizo llamado Edge.

Desde hace seis años estamos viendo morir a Internet Explorer, al que ha ayudado mucho esta longevidad el uso que todavía hacen de él una buena cantidad de organismos públicos de nuestro país. Aun así, será Microsoft la que ponga uno de sus últimos clavos en su ataúd, al decidir que toda su suite ofimática dejará de funcionar oficialmente este mismo verano. ¿Sabes cuándo?

Bye, bye Word, Excel y PowerPoint

Tal y como ya anunció la propia compañía a principios de año, Microsoft 365 dejará de funcionar oficialmente a partir del 17 de agosto de 2021, momento en el que ya no tendremos garantizado el acceso a aplicaciones como Word, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive, etc., así como a la edición de todos los archivos que tengamos creados para trabajar. Así que si eres de los que a día de hoy todavía confían en su Internet Explorer 11 (IE11), te recomendamos que vayas haciendo el cambio cuanto antes.

Internet Explorer de Microsoft. Vulcan Post

De todas formas, existen todavía un par de servicios que solo son accesibles desde Internet Explorer por lo que desde Microsoft han querido explicar a esos usuarios qué deberán hacer: “entendemos que algunos clientes pueden seguir usando Open with Explorer y View in File Explorer (solo accesible en IE11) para acceder a bibliotecas de documentos. Para evitar interrupciones, estos clientes podrán utilizar estas funciones por ahora cuando accedan a una biblioteca de documentos en IE11. Estas funciones permanecen en modo de mantenimiento y no se están desarrollando más. Alentamos a todos los clientes a que se pasen a un navegador moderno para la sincronización de OneDrive con una mejor experiencia de uso y un acceso más fácil a los archivos”.

Esas opciones más modernas que indica Microsoft son, evidentemente, cualquiera de las que trabajan con Chromium, como Edge, Chrome, etc., así como Opera, Firefox o DuckDuckGo. Recuerda, de todas formas, que tienes por delante unos 20 días para hacer la migración completa, o menor dicho, acostumbrarte a la forma de trabajar de esos nuevos browsers.