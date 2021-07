BBVA lanza Swift Go para agilizar pagos internacionales entre pymes y particulares

Los medios de pago se han convertirdo en una de las funcionalidades claves de la banca tanto tradicional como online. Si el lunes Santander anunció el lanzamiento en Europa de su negocio de pagos en comercios bajo la marca Getnet, que además de en Brasil opera en México, Chile, Argentina y próximamente en Uruguay, el martes ha sido BBVA el que ha comunicado su nueva herramienta de pagos.

La entidad que preside Carlos Torres ha lanzado Swift Go para agilizar los pagos internacionales entre particulares y pymes, que permite realizar transacciones de bajo valor a otro país más rápidamente, garantizándolos en destino y ofreciendo al ordenante información previa del importe que le llegará al beneficiario.

El banco ha señalado en un comunicado que esta nueva solución de Swift beneficiará principalmente a los consumidores particulares en sus compras online y a las pequeñas y medianas empresas en sus operaciones internacionales, y que permitirá a los bancos competir en este ecosistema de pagos.

En este lanzamiento participan siete bancos: The Bank of New York Mellon, DNB, MYBank, UniCredit, SberBank y Société Générale, además de BBVA, que es la única española.

“Confiamos en el potencial de esta solución para revolucionar la forma en que pymes y consumidores gestionan sus cobros y pagos a nivel internacional. Sabemos cuánto valoran nuestros clientes el poder disponer de un servicio seguro, que garantiza que los pagos lleguen a su destino de forma rápida y fluida”, ha destacado el responsable de Estrategia de Pagos de Empresas de BBVA, Raouf Soussi.

Se espera que Swift Go llegue al resto de entidades en noviembre.

La pandemia también ha agilizado más el uso de todas las plataformas de pago. Incluso, el uso del móvil para pagar, medio que aún está a distancia del pago con tarjetas, pero su crecimiento “es ya espectacular”, señalan los expertos.

Los proveedores europeos no son menor, y hace algo más de un mes EBA Clearing (proveedor europeo de servicios de pago) e Iberpay (proveedor español en el que participan 23 bancos) lanzaron como experiencia, que poco a poco va ampliándose, dos nuevos servicios interoperables para procesar mensajes y proporcionar funcionalidades para facilitar, agilizar y aumentar la seguridad en los pagos de un adeudo. Esta plataforma complementa a las transferencias inmediatas, lanzadas en 2018.