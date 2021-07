El iPhone 14 será más resistente que nunca. ¿Cómo lo han conseguido?

Aún no se ha presentado el iPhone 13, que seguramente verá la luz a mediados de septiembre en el evento anual de Apple, y ya comenzamos a conocer los primeros detalles de su sucesor. Sí, la compañía de la manzana mordida ya está dando las primeras pinceladas al iPhone 14, y parece que será más resistente que nunca.

Y ojo, que la fuente es un informe para inversores de JP Morgan Chase, donde se indica que la gama más alta del iPhone 14 contará con un nuevo diseño donde destacaría la apuesta de Apple por el titanio para crear un chasis realmente resistente.

Tal y como informan desde MacRumors, la idea de elegir el titanio es para hacer que el teléfono sea más ligero a la par que resistente. De esta manera, el fabricante con sede en Cupertino apostaría por este material para que el diseño del iPhone 14 Pro destaque por pesar muy poco y ser más duradero que nunca.

El iPhone 14 de titanio sería realmente resistente

Actualmente, los iPhone de gama alta cuentan con acabados en acero inoxidable. Un material muy resistente, pero que palidece ante el titanio. Este último es mucho más duro, por lo que será más difícil que el chasis del teléfono sufra arañazos. Además, su rigidez permite la flexión, por no hablar del hecho de que es un 45% más ligero que el acero.

Y ya, si lo comparamos con el aluminio, la cosa va a mayores. El acero es dos veces más resistente que el aluminio, a pesar de pesar muy poco más en comparación con este metal. Además, la aleación de titanio es más resistente a la corrosión en comparación con otras aleaciones, por lo que queda claro que la apuesta por el titanio será un paso hacia adelante por parte de la compañía americana.



Evidentemente, no todo iban a ser ventajas. El titanio es más duro que otros metales, por lo que es bastante más difícil de tallar. Y esto se puede traducir en un diseño algo más tosco. Aunque viendo el iPhone X de titanio que se puso a la venta en su momento, parece que no será demasiado problema conseguir un aspecto moderno, por muy duro que sea el titanio. Por no hablar del hecho de que la característica huella que dejan nuestros dedos son más visibles en este material.

Actualmente esto no es más que un rumor o filtración, y aún queda mucho hasta que realmente sepamos si finalmente el iPhone 14 Pro contará con acabados en aluminio. Pero sería un movimiento muy inteligente por parte de la compañía de la manzana mordida para diferenciarse de sus rivales.