Twitter ya experimenta con la posibilidad de indicar que un comentario no te gusta, ¿cómo?

Es uno de los elementos más clásicos de Facebook, prácticamente desde sus orígenes. Esa posibilidad de hacer like o dislike a una publicación y que, con el paso de los años, fue mutando a lo largo de varios estados. Uno de ellos, que intentaba proteger la tranquilidad de las personas, provocó que esa mano con el dedo hacia abajo terminara desapareciendo, aunque a Twitter la idea le está gustando tanto que ha comenzado a introducirlo.

No sabemos muy bien con qué objetivo, pero lo cierto es que algunos usuarios de Twitter para iOS, se han encontrado en los últimos días con la posibilidad de marcar como "no me gusta" comentarios y publicaciones de la red social. Un nuevo tipo de reacción que podría llegar a sustituir a los corazoncitos que hasta ahora utilizábamos todos para señalar que eso que estamos leyendo nos ha parecido bien.

Varias pruebas a la vez

Pero lo cierto es que no estamos ante un cambio definitivo porque Twitter, lo que ha empezado a hacer no es otra cosa que una de esas pruebas A/B que tanto gustan a las tecnológicas y que sirven para comprobar qué alternativas de usabilidad de las nuevas que se proponen son las que más interacciones producen. Y será a partir de esos resultados, que los de Jack Dorsey se terminen quedando con una.

Nuevos tipos de reacciones en Twitter. Twitter

En las capturas que tenéis justo encima podéis ver las tres opciones que se barajan ahora mismo y que los usuarios están testando. La primera es un sistema de flechas dentro de círculos, una que señala hacia arriba y otra hacia abajo; la del centro es una pequeña evolución de la que tenemos en la app ahora mismo, con un corazoncito y una flecha hacia abajo; y la de la derecha supone la facebookización de Twitter, con dos manos con dedos señalando arriba o abajo dependiendo de la valoración que queramos dar.

La entrada en escena de esta posibilidad de votar negativamente un comentario ha desatado la duda de si Twitter aprovechará esa nueva categorización para ocultar en el timeline las contestaciones a un mensaje que tenga muchos votos negativos. Desde la red social quieren ver el vaso medio lleno y afirman que esos dislikes no influirán y que, sobre todo, no tienen intención de que este nuevo tipo de reacción sirva para avergonzar a los usuarios, sino dar la oportunidad de permitir "expresar en privado su opinión sobre la calidad de las respuestas".