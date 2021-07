Minsait, actor principal en la digitalización

El liderazgo de Minsait y SIA en ciberseguridad se muestra en el contenido del informe sobre Madurez Digital en esta materia, elaborado por ambas. Dicho informe muestra que el 90% de las compañías no tiene profesionales especializados en ciberseguridad, un 82% no mantiene actualizados los registros de activos digitales a proteger, un 73% no ha implementado mecanismos de concienciación para empleados y solo el 55% cuenta con un Centro de Operaciones de Ciberseguridad para detectar y responder a un ciberataque.

Y todo ello en un escenario en el que la ingeniería social está detrás del 90% de los ataques y el phishing se ha disparado un 6.000% durante la pandemia. Como consecuencia, se hace imprescindible que las empresas cuenten con el apoyo de socios especializados que ofrezcan una visión integral ante los desafíos planteados en un sector hiperespecializado y en continuo cambio.