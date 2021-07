El Gobierno lanza el fondo Next Tech, con 2.000 millones, para que se creen "más unicornios" en España

El Gobierno español ha presentado este lunes el fondo público-privado Next Tech al que destinará 2.000 millones de euros públicos para impulsar el crecimiento de empresas tecnológicas y la inversión de proyectos tecnológicos de alto impacto.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha señalado que el objetivo es movilizar recursos conjuntos en colaboración público-privada de 4.000 millones en un periodo inicial de cuatro años y "crear unicornios [startup que superan la valoración de 1.000 millones de dólares]". Si se movilizan dichos fondos se doblaría la capacidad de inversión pública de Francia, y España se situaría solo por detrás de Alemania en Europa.

"Nos estamos situando en unos niveles altísimos que no significa para nada que sea el límite", ha añadido Artigas, que apuntó que hay un "compromiso" con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para aumentar la financiación porque el objetivo del Gobierno es que "no quede un buen proyecto sin financiar en España", ha continuado Artigas, quien ha destacado que este fondo busca solucionar los problemas tradicionales del ecosistema español donde hay mucho capital para startups en etapas iniciales, pero luego no hay inversiones para escalar e internacionalizar las empresas.

El Gobierno pretende con este fondo "modernizar la arquitectura financiera pública" para emprendimiento con medidas que complementen y amplíen los mecanismos de financiación de las startups para financiar operaciones a gran escala, algo que, según Artigas, el país "lleva necesitando desde hace años".

Según datos del Mapa de Emprendimiento 2020, España es más propensa que el resto de Europa a la financiación a través de recursos de familiares y amigos. Así, la financiación con fondos propios sigue siendo la principal herramienta (46%) y tan solo el 5% emplea recursos públicos para financiarse. Además, se observa una desigual distribución del capital riesgo entre empresas en las distintas fases: en España la mayor parte del capital riesgo (el 60%) sirve para respaldar a empresas en fase semilla. Le sigue por importancia las empresas en estado intermedio (32%) y, por último, las de estado de escalamiento (8%).

Next Tech, que ya se ha registrado ante la CNMV, se constituye como un fondo de fondos de capital riesgo para la financiación de empresas en crecimiento de alto valor tecnológico, bien directamente o a través de fondos de capital riesgo, fondos corporativos u otros vehículos de inversión. El Estado podrá llegar a tener una participación de hasta el 49% en las empresas en las que invierta con este instrumento.

El Gobierno remarca que el objetivo de las inversiones será principalmente posicionar a las entidades en el estadio scaleup (startups en la fase de mayor desarrollo), situado entre los tamaños de las empresas objetivo de los fondos de expansión y de las empresas objetivo de los fondos de venture capital, incubación y transferencia de tecnología. En España, las scaleups ya representan el 15%.

El fondo cuenta con un comité técnico de integrantes de ICO y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia) que determinará las inversiones en las empresas. El ticket medio de inversión será de tres millones de euros, si bien el fondo también podrá invertir en startups con tickets de inversión de entorno a un millón de euros, únicamente a través de fondos y vehículos en tecnologías deep tech (tecnología innovadora de alto impacto) como inteligencia artificial, ciberseguridad, big data o machine learning, entre otros.

Artigas ha denunciado que la falta de acceso a financiación motiva que muchas empresas se "malvendan" en España, ya que los inversores internacionales conocen sus dificultades para seguir creciendo y acaban adquiriéndolas por un precio inferior al que tendría la misma empresa si se hubiera creado en Londres o Israel.

Para evitar esta situación, Next Tech participará en fondos y empresas que desarrollen su actividad en el ámbito digital, en el impulso de proyectos relacionados con la inteligencia artificial, el internet de las cosas, tecnologías de procesamiento masivo de datos, computación en la nube, blockchain, procesamiento de lenguaje natural, ciberseguridad, biometría e identidad digital y algoritmos verdes, entre otros.

Según la secretaria de Estado, la promoción del emprendimiento y la escalabilidad de proyectos en nuevas tecnologías de digitalización resulta esencial para impulsar la recuperación y la transformación del modelo productivo español para que sea más competitivo y sea capaz de generar empleo de calidad y retener talento.