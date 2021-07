BBVA recibe 5.216 adhesiones a su ERE frente a las 2.935 salidas previstas

Como se esperaba, el número de empleados de BBVA que se han apuntado al expediente de regulación de empleo (ERE) sobrepasa en 2.281 a la cifra acordada con los sindicatos el pasado mes y que ascendía a 2.935 trabajadores.

La entidad que preside Carlos Torres cerró el lunes el plazo para que sus trabajadores se unan a las salidas voluntarias. En total, se han apuntado 5.216 empleados, aunque la cifra puede subir en unos 100 más si finamente un grupo de personas que han solicitado una excedencia deciden finalmente apuntarse a este ERE.

Según explican fuentes sindicales , tras la celebración de la comisión de seguimiento del despido colectivo, el proceso de salidas se cerrará con una voluntariedad superior al 98%.

Estas fuentes, precisan, no obstante, que quedan aún pendientes de asignar 298 plazas de Mobility, de las que 234 corresponden al CSE, dos a fuerzas de ventas especializada y 53 a Task Force.

Ahora falta por encajar los cupos, ya que las salidas están limitadas por edades y provincias, además de por perfil profesional.

El próximo día 18 se comunicarán las primeras salidas aceptadas, pero no será hasta el próximo 23 de julio cuando se comunique el grueso de las aceptaciones del ERE, tras encajar el número de peticiones de salidas con estos cupos.

Varias fuentes han reconocido que el elevado número de peticiones de despidos “da muestra de las buenas condiciones del ERE firmado por los sindicatos y el banco, y la posibilidad que se le abre a BBVA de llevar a cabo un nuevo ajuste en los próximos ejercicios”.

Fuentes financieras, recuerdan, de hecho, que el banco no aceptó una de las propuestas de los sindicatos, que era firmar su compromiso de no volver a hacer un ERE hasta dentro de tres años, a no ser que el banco se implicara en una fusión. A lo que añaden que este es el primer ajuste que realiza la entidad financiera.

El banco también iniciará este fin de semana el cierre de las primeras 172 sucursales, de las 530 previstas.