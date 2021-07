Así es el aspersor inteligente que puede salpicar, o no, cuando se acercan personas

Como suele decirse, no hay nada como "hacer de la necesidad virtud". Seguramente no haya una fuerza más imparable en el mundo que la que se produce cuando tenemos un problema puntual que nos obsesiona y buscamos la manera de solucionarlo de la forma que sea, con los medios que sean y con la tecnología que sea. Y si no existe, nos la inventamos.

Algo así le debió ocurrir a un usuario de YouTube, llamado Ryder Calm Down, que tiene un problema grave y es que una pequeña parte del jardín de su casa está tan cerca de la acera y del paso de las personas y animales, que no le quedó más remedio que buscar la manera de que no le pisen el césped. Y claro, tras intentar educadamente conseguir su objetivo colocando carteles, se ha convencido de que debe recurrir a algo un poco más contundente, pero inofensivo.

Aspersor en acción ante el paso de persona. Ryder Calm Down

Un aspersor inteligente para mojar

Todos hemos pasado cerca de un aspersor. Se trata de un dispositivo completamente mecánico que utiliza la fuerza con la que escupe el agua para ir girando de un lado a otro. No tiene inteligencia y, por lo tanto, no es posible decirle que cuando pase alguien se detenga y espere a que esté lejos de su alcance. Ryder, dándole vueltas a la cabeza pensó que esa inteligencia podría utilizarse para lo contrario, para empapar a los transeúntes que pisaran el césped de su casa.

Y dicho y hecho. Utilizando su experiencia previa en otros proyectos en los que ya experimentó con inteligencia artificial, se animó a construir un aspersor capaz de encenderse justo cuando alguien pasa por delante de su casa, para decirles de una forma líquida que por favor dejen de pisar el césped. Así que cogió una cámara de seguridad, la apuntó hacia la calle y gracias a una Raspberry Pi, una válvula electrónica para controlar el caudal de agua y un modelo de aprendizaje automático se obró el milagro.

Tal y como podéis ver en el vídeo, el sistema creado es capaz de reconocer personas, animales (perros básicamente) y objetos que le permiten determinar si es necesario encender el aspersor o no. De esta forma, cuando alguien circula pisando el césped, el aspersor se enciende y comienza a empaparle para recordarle que debe salir de allí. Un sistema inteligente que, en esta ocasión, se utiliza de una forma diferente a como todos habríamos imaginado. ¿O hay alguien que no desearía que todos los aspersores fueran inteligentes para no empaparnos cuando pasamos a su lado?