Dé un giro de 360º a su vida, cambiar de vida es posible

La vida no es un camino lineal y sin vicisitudes. A veces un accidente nos trunca los sueños, nuestro momento vital no nos acompaña para cumplir nuestras expectativas o las circunstancias hacen que no nos atrevamos a dar ese paso de 360 grados. Quien más, quien menos hemos pensado alguna vez en cambiar de vida o darle un giro, pero dar el paso cuesta –y no solo dinero–.

El reto no suele ser fácil, a veces nos genera frustraciones y otras, simplemente, no encontramos financiación –o no sabemos buscarla– para ese desafío personal. No envidie a los gatos y sus siete vidas, dentro de la suya seguro que hay Más vidas.

Como las de Marta y Silvia, Alberto, Isabel, Carmen y Rosa, Fernanda, Carlos o Mario protagonistas de la serie Vidas, de Cofidis, y que se pueden ver en Vidascofidis.com. Aunque sus nombres son ficticios, de historias reales e inspiradoras que han cambiado las vidas de los protagonistas, a veces por un accidente inesperado, y han llevado a cabo sus ilusiones, no sin esfuerzo, desde sus miedos, sus dudas y los puntos de inflexión que les ha tocado enfrentar en el proceso.

Padres pese a todo

Marta y Silvia son pareja desde la universidad. Un día, deciden tener un hijo. Acuden a la fecundación in vitro y allí comienza su aventura. Cada intento es “un volver a empezar, pero con un poco más de miedo y pensando si será el último que nos podemos permitir económicamente”, nos cuentan. Lo consiguen, pero esta historia la viven cada vez más personas, como muestran las estadísticas. En los últimos años, los casos de reproducción asistida han aumentado un 30%.

Lo primero que tenemos que saber es cuál es la técnica de reproducción asistida es la más adecuado para nuestro caso en particular; cuantos intentos de media necesitaremos para ser padres o el coste. Entre 1.000 y 5.000 euros–y de ahí para arriba según sea la complejidad de la técnica– necesitaremos para afrontar el proceso, según sea un intento de inseminación en un centro privado o una fecundación in vitro.

Historia de una pasión

Para Alberto tocar la guitarra es mucho más que un hobby, es su gran pasión. Sin embargo, nunca se había atrevido a convertirla en su modo de vida. Un encuentro inesperado en pleno confinamiento, cambió su destino para siempre a sus 40 años. Su vecina estaba triste y para animarla decide darle clases de guitarra de balcón a balcón.

En pocos meses, cientos de personas más le siguen a distancia, aprendiendo y superando el desánimo. Hoy, Alberto ha empezado una nueva etapa: tiene su propia escuela de música online.

Si, como Alberto o tantos otros le gustaría ganarse la vida con su afición favorita no se arriesgue a saltar al vacío sin red. Conozca sus habilidades, infórmese y prepárese para un cambio transcendental. Ningún proyecto o trabajo es perfecto, todo proceso tiene sus pros y sus contras.

Vivir en comunidad

¿Cuántas veces ha oído eso de que en la madurez ya es tarde para afrontar cambios? No para Isabel, Carmen y Rosa, amigas desde el colegio y qué al estrenar década, la de los 60, deciden ponerse el mundo por montera e irse a vivir juntas y compartir casa.

El cohousing es una tendencia en Europa y Estados Unidos y ha llegado a España para quedarse. No se trata solo de vivir bajo el mismo techo o la alternativa a las residencias, sino de vivir en comunidad; en ella que se comparten servicios comunes, actividades sociales y recreativas y, sobre todo, se trata de disfrutar de la vida y envejecer con los compañeros de viaje que se elija.

La mayoría de las personas mayores viven solas o con sus parejas en su propia casa (83,6%) y más de la mitad considera poco o nada probable vivir en un futuro en una residencia. Las personas vivimos cada vez, con mayor salud y autonomía y estos espacios permiten disfrutar de nuestro retiro de otra manera.

El precio de este tipo de viviendas depende de muchos factores, algunos exigen una cuota de socio u otros desembolsos previos, pero el precio medio de un centro para 50 usuarios, con prestaciones completas, ronda desde los 600 euros por persona.