YouTube Shorts llega a España: así es el TikTok de Google

TikTok se ha convertido en la red social de moda. La popular app musical no para de ganar usuarios por lo que sus grandes rivales no han dudado en lanzar sus propias alternativas. En su momento te hablamos de YouTube Shots, la app de Google para crear tus propios vídeos musicales. Y ahora por fin está disponible en España.

De esta manera, los usuarios de la plataforma van a poder publicar vídeos de una duración de un máximo de 60 segundos, los cuales se podrán ver pinchando en uno y deslizando hacia abajo.

El lanzamiento de YouTube Shorts se ha realizado poco a poco, pero desde hoy, tal y como ha anunciado Google en su blog oficial, ya se encuentra disponible en España y 100 países más. Si quieres saber más de esta nueva sección de la plataforma, te lo contamos todo a continuación.

YouTube Shorts llega a España para plantar cara a TikTok

De momento no podrás ganar dinero con YouTube Shorts. Tal y como han indicado en el comunicado del lanzamiento de este servicio, " Shorts es una nueva forma de ver y crear contenido en YouTube, por lo que aún estamos examinando cómo monetizar y recompensar a los creadores por este tipo de contenido. Para nosotros es una prioridad apoyar a la próxima generación de creadores de contenido para móviles con YouTube Shorts y estamos estudiando cómo podemos ofrecer opciones para monetizarlos en un futuro."

En primer lugar, se trata de una sección que tan solo está disponible en los teléfonos móviles. Además, no se trata de una aplicación aparte, sino que está dentro de YouTube, en donde se graban, editan y suben. Y por supuesto, no podría hacerle la competencia a TikTok si no contara con las mismas funciones de edición, como son los filtros, añadir texto y demás que ya conocemos.

En cuanto a diferencias entre ambas, decir que no podrás descargar los vídeos de otros usuarios, tan solo los que hayas creado tú mismo y a través de YouTube Studio. Como gran ventaja diferencial, vas a poder utilizar el audio de vídeos más largos de la plataforma. Y eso no es todo, como creador, puedes elegir permitir que utilicen tus mismos audios o no.

En cuanto al lugar en el que vas a poder encontrar los Shorts, esta nueva función está integrada en la pantalla principal, con su propio bloque dedicado. A medida que vayas utilizándolo, la plataforma aprenderá sobre tus gustos y te mostrará los vídeos que se asemejen a ellos. ¡A qué esperas para probar esta nueva herramienta de YouTube!