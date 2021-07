Cómo disfrutar de los nuevos mapas de Apple para España en tu iPhone, iPad o Mac

En la pasada WWDC 2021 de junio, Apple hizo un último esfuerzo por quitarse de encima esa fama de tener unos mapas que no están a la altura de los de Google, y para ello anunció toda una batería de avances tecnológicos en su plataforma que tendrían su máxima expresión en iOS 15: modos nocturnos, un mejor detalle de monumentos y puntos de interés, realidad aumentada para guiarnos y, sobre todo, 3D, mucho 3D.

Réplica del hotel W Barcelona en Apple Maps.

La idea que subyacía detrás de estos cambios no era otra que la de convertir la pantalla de nuestro móvil en una especie de réplica virtual del mundo real. Algo a lo que aspiran todos los que hacen aplicaciones de mapas y que solo ahora, cuando las conexiones móviles y la capacidad de proceso de los smartphones se ha disparado, es posible disfrutarlo allá donde vayamos. Sin limitaciones.

Una buena noticia

El caso es que todos nos quedamos con cara de querer ver ya esos mapas y no tener que esperar a septiembre cuando llegue iOS 15, por lo que muchos decidieron no seguir mirando para no reventar sus niveles de hype. Aunque tenemos buenas noticias porque una buena parte de esas mejoras ya las tenemos disponibles en nuestros dispositivos con iOS 14.6. Sin iOS 15 ni nada.

Rascacielos del Paseo de la Castellana.

Prueba de ello es que si hace mucho tiempo que no entras en los mapas de Apple, verás una llamada de atención avisándote de que la experiencia ha cambiado y que dispones de nuevas herramientas a tu disposición, así como elementos (sobre todo) visuales remozados. Si te das una vuelta por la geografía español, podrás comprobar lo mucho que se ha mejorado el ecosistema de visualización 3D, con edificios más fieles a sus tamaños reales, en altura por ejemplo, pero también en lo que a monumentos y puntos de interés se refiere.

En las apps de mapas de iPhone, iPad y Mac podrás ver perfectos modelos de lugares como estadios de fútbol, catedrales, edificios emblemáticos y los rascacielos que copan algunas de nuestras ciudades más importantes. Ahí están, por ejemplo, la torre Agbar o el hotel W en Barcelona, los rascacielos del Paseo de la Castellana en Madrid, las torres Kio de la Plaza de Castilla, etc. Todo un derroche de tecnología que van a convertir la experiencia de usar Apple Maps en algo más que un simple paseo virtual.

Tanto es así que estos mapas adquieren su máximo esplendor cuando los utilizamos en Carplay, dentro del coche, y optamos por esta visualización 3D que nos va a dar una idea precisa de por dónde vamos circulando. Sea una ciudad que conocemos u otra a la que nos hemos desplazado aprovechando las vacaciones de este año.