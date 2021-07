¿Sabes si tu móvil Android sobreviviría a un chapuzón en la piscina? Esta ‘app’ te lo desvela

Llega el verano y es momento de ir a la piscina, a la playa o el río y queramos o no, nadie renuncia a ir hasta la orilla con el móvil en la mano. Y ya sabéis lo que puede ocurrir, una broma de un amigo gracioso, un resbalón y nuestro amado teléfono podría acabar bañándose en lo más profundo de la pileta. Así que para no llevarnos sustos, nada como saber si es resistente al agua o no.

Para conocer un dato así existen muchas formas, como por ejemplo recurrir a la información del fabricante para saber si contamos con certificación IP68, que suele ser la más común en estos casos. Aunque si sois más del método científico, nada como coger el teléfono y tirarlo al agua a ver si sobrevive. En ambos casos podrían producirse situaciones no deseadas por lo que os vamos a proponer una tercera completamente segura.

¿Una app puede decirnos eso?

Efectivamente, una aplicación puede indicarnos que nuestro smartphone será capaz de resistir un chapuzón en la piscina. Se llama Water Resistance Tester y está disponible para descargar gratis en la Play Store de Android. No es nueva, pero como ocurre con estos temas que se vuelven virales, en los últimos días Reddit ha sido un hervidero de recomendaciones entre muchos usuarios interesados en conocer este detalle de sus dispositivos.

Pero claro, pensaréis que cómo es posible que una aplicación sea capaz de decirnos si nuestro móvil será resistente a los líquidos sin mojarlo. Pero para eso están las mentes de aquellos que se conocen los vericuetos de la física y por eso, para llegar a semejante conclusión, la app recurre a otro componente presente en estos dispositivos: el barómetro. Además, la prueba es tan sencilla como colocar las yemas de los dedos pulgares en la zona que la app nos indique para dictaminar en apenas un segundo si tiene certificación IP67 o IP68.

Ese barómetro se encarga de medir la presión relativa del aire alrededor del teléfono, por lo que es capaz de medir las variaciones que se producen cuando presionamos los dedos sobre la pantalla para determinar si ese dato cambia mucho o no. Si se mantiene inalterado significará que el interior se mantiene estanco y por lo tanto entiende que en caso de caer al agua, no entrarán líquidos. Algunos usuarios han comentado que al hacer la prueba con sus smartphones resistentes al agua con la bandeja de la SIM abierta ha dado como resultado un error en el test, lo que viene a confirmar que esta aplicación funciona.