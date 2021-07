Y llegó el momento de decir adiós a un viejo amigo de Android: ¿nadie se acuerda ya de ‘Jelly Bean’?

Es uno de los sistema operativos que todos guardamos en el corazón porque pertenece a un tiempo de descubrimientos y explosión de todo tipo de dispositivos conectados. Al calor de Android 4 (Jelly Bean) aparecieron infinidad de nuevos móviles y tablets, hace ahora nueve años, en un 2012 en el que no sabíamos cómo evolucionarían, por ejemplo, aquellas redes sociales que empezaban a despuntar.

El sistema operativo de las gominolas es uno de los más recordados y, aunque parezca mentira, a día de hoy sigue estando presente en cerca del 1% de todos los dispositivos Android que se utilizan en el mundo. Os podrá parecer una cantidad mínima pero si tenemos en cuenta que esos dispositivos se cuentan por varios miles de millones la cosa cambia.

Despedida de los servicios de Google

Lo que Google acaba de anunciar no es otra cosa que el fin de las actualizaciones de los llamados Play Services para Android 4.1 y 4.3, que son las releases más populares de esta instalación, de tal manera que todos aquellos smartphones y tablets que tengan alguna de estas versiones verán limitadas sus funcionalidades a partir del mes de agosto. Al fin y al cabo, y como seguramente sabéis, esos servicios de los de Mountain View son los que hacen funcionar la práctica totalidad de aplicaciones y herramientas de Android, por lo que son necesarias para nuestro día a día.

Tablet Nexus 7 de Google. Google

Android Jelly Bean fue el sistema operativo que estuvo disponible de lanzamiento en uno de los dispositivos más celebrados de la época, como fueron los primeros tablets de Google. Aquellos Nexus 7 que se convirtieron en todo un descubrimiento para millones de usuarios por su diseño, delgadez y rendimiento, y que convirtieron a esta tablet en una de las más icónicas de su época. Por desgracia, tras un par de generaciones, los norteamericanos parecieron cansarse de ella y la cancelaron.

Google, en su publicación de despedida (un poco fría, todo hay que decirlo), viene a recordarnos que "La plataforma Android Jelly Bean (JB) se lanzó por primera vez hace 9 años y, en julio de 2021, el recuento de dispositivos activos está por debajo del 1%". Es por eso que desde sus inicios "Android ha lanzado una gran cantidad de mejoras y funciones que no todas son compatibles con Jelly Bean. Esto da como resultado un mayor tiempo de desarrollo y control de calidad dedicado a nuevas funciones que requieren de un manejo especial". Esa, y no otra, es la razón por la que han comenzado a desaprobar "la compatibilidad con JB en futuras versiones de los servicios de Google Play. Para los dispositivos que ejecutan JB, Google ya no actualizará el APK de Play Services más allá de la versión 21.30.99, programada para fines de agosto de 2021".