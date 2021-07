Por fin podrás enviar imágenes a través de WhatsApp con mayor calidad, ¿sabes cómo?

WhatsApp ha pasado a ser nuestro diario personal. El lugar donde no solo quedamos para tomar algo, hablamos de cualquier tema o discutimos por cosas tontas, sino que va almacenando todos los recuerdos con forma de archivos multimedia. Tanto fotos como vídeos. Por desgracia, muchos de ellos no podremos guardarlos en la fototeca por su escasa calidad.

Eso se debe a que, como sabéis, cuando WhatsApp envía una fotografía tomada con el móvil, no mantiene la calidad ni resolución, sino que utiliza una copia desmejorada. Eso tiene su origen en los tiempos en los que las tarifas planas contaban su tamaño en megas y la necesidad de ahorrar todos los bits posibles en cada operación para no consumir aquellos primeros bonos en un pispás. Pero los tiempos han cambiando.

WhatsApp quiere mejorar la calidad de la fotos

Por todo lo anterior, parece que WhatsApp ha comprendido que en este mundo 5G de tarifas infinitas, no merece la pena estar preocupados por los datos que vamos a gastar y, aunque existen millones de usuarios sujetos a otros planes menos generosos, al menos quiere ofrecer la oportunidad de que seamos los que utilizamos la app de mensajería los que elijamos. Y eso vamos a hacer.

WhatsApp y sus nuevas funciones para las imágenes (d). WABetaInfo.

Desde WABetaInfo han descubierto un nuevo menú, presente en una de las betas más recientes para Android, que va a permitirnos escoger entre tres niveles distintos de calidad. Como podéis ver justo encima las diferencias entre el actual menú (izquierda) de selección de resolución de imágenes y el nuevo (derecha), con tres alternativas, es más que evidente y nos permitirá elevar un poco esa calidad del contenido que vamos a compartir.

No sabemos si ese "Best Quality" respetará la resolución original del archivo para que podamos almacenarlo en nuestra fototeca sin perder detalle, o si por el contrario, simplemente elevará un pelín esa criminal reducción de resolución y tamaño con la que WhatsApp trata actualmente estos contenidos. Eso sí, de elegir la opción que permite enviar la imagen con mayor tamaño, pensad en las personas que lo van a recibir: lo mismo algunas no tienen una de esas tarifas infinitas y bajar muchas de estas instantáneas acaban impactando en su bono.

WhatsApp, con estos cambios que se acaban de ver en la versión beta, completa así las funciones alrededor del envío de archivos multimedia ya que hace algunas semanas vimos opciones parecidas para los vídeos. Atentos porque pronto podremos comprobar cuál es ese "Best Quality" que anuncian.