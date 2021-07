Algunos HomePod de Apple se están ‘rompiendo’ sin causa aparente, y de momento no hay solución

El pasado mes de junio los HomePod de Apple cumplieron cuatro años desde el momento en el que fueron presentados y ahora mismo, en 2021, ya podemos afirmar que han sido uno de los grandes fracasos de Apple en los últimos años: no han alcanzado los niveles de ventas que se esperaban y para contrarrestar ese impacto, los de Cupertino han recurrido a un modelo Mini de apenas 99 euros de precio.

Con el HomePod, los de Tim Cook se convencieron de que ni siquiera por ser ellos, los usuarios iban a aceptar pagar por un altavoz, con Siri, el precio que pedían de más de 300 euros. Prueba de ello es que ahora mismo en la tienda oficial, online, solo hay referencias al dispositivo más pequeño. De todas formas, son bastantes los usuarios que tienen el modelo original y, algunos, incluso están viendo cómo se bloquean y dejan de funcionar.

Rotos y sin aparente solución

Según descubre 9to5Mac, algunos usuarios están reportando que sus HomePods están dejando de funcionar tras instalar actualizaciones de software recientes, concretamente dos: por un lado la 14.6 que es la oficial para todos los usuarios, y por otro la 15, que se encuentra en fase beta tras ser presentada el pasado mes en la WWDC 2021 de Apple. En ambos casos, los altavoces dejaron de funcionar.

Presentación de los HomePod en junio de 2017. Apple

Uno de los usuarios afectados, que afirma tener 19 en total repartidos por la casa, publicó en foros de internet que de todos ellos, algunos se rompieron tras las actualizaciones y no ha podido recuperarlos de ninguna manera. Concretamente, cuatro con la versión del software 14.6 y otros tres con la más reciente. En algunos casos se trataba de HomePods que el usuario estaba utilizando a modo de altavoces conectados inalámbricamente a su Apple TV.

En su mensaje se puede leer que "tengo un total de 19 HomePods en casa. Seis de ellos están en Beta y los otros en 14.6. A partir de hoy, siete ya no funcionan. Cuatro en la beta [15] y tres en la 14.6. Utilizo los HomePods normalmente y escucho música de vez en cuando, pero no muy alto, en promedio alrededor del 20% del volumen. Todos los de la versión beta están conectados como altavoces predeterminados en el Apple TV".

Este presunto brickeo de los HomePod llega en el momento en el que muchos de ellos ya no cuentan con el soporte de garantía de Apple, el famoso AppleCare que nos cubre ciertas incidencias y problemas. Aunque en este caso está por ver qué está provocando los errores: ¿tal vez una versión del software que no se lleva bien con un determinado modelo de hardware? Veremos, pero de momento desde la compañía no se han pronunciado al respecto.