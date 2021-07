Apple podría decir adiós a la ‘Touch Bar’ en sus próximos modelos de MacBook Pro, ¿por qué?

Es uno de esos componentes que, cada vez que uno mira a un MacBook Pro de los norteamericanos, no entiende qué hace ahí. Sobre el papel parece una gran idea: una superficie táctil, que se adapta a lo que necesite cada aplicación, y que puede mostrar desde botones pulsables, a emoticonos para enviar rápidamente por WhatsApp e, incluso, como un sucedáneo de teclas de función.

El problema llega porque la práctica totalidad de usuarios de estos portátiles con Touch Bar no hacen uso de ella y en ocasiones ni se acuerdan de que la tienen. Es un espacio muy pintón y lujoso que sin embargo apenas se usa, más allá de para subir o bajar el volumen, la iluminación de la pantalla y cosas así. Así que desde Apple parece que van a poner fin a su más que discutida existencia (que este año cumple un lustro).

Bye, bye con el corazón

Ha sido un informe de la empresa DSCC (Display Supply Chain Consultants) la que ha levantado la liebre sobre una posible desaparición de ese componente de las gamas de portátiles de la compañía. Esta Touch Bar “sigue siendo la aplicación número 3 con una participación de la unidad del 18% y una aportación a los ingresos del 1,2% en el primer trimestre del 21. Esperamos que las tabletas superen las Touch Bar cuando Apple comience a adoptar el iPad AMOLED de 10,9 pulgadas. Además, nuestras fuentes sugieren que Apple puede cancelar esa barra táctil en el futuro".

Nuevo MacBook Air con M1. Apple

La idea que tiene Apple no es otra que la de eliminar la Touch bar y poner en su lugar una fila de teclas de función (las famosas F1, F2, F3, etc.) como ya llevan los modelos más baratos y en las que no está incluida esta superficie táctil. Paradojas de la vida, porque muchos usuarios se decantan por estos ordenadores precisamente por no pagar por un componente que creen inútil aunque, eso sí, deben llevarse a casa las configuraciones menos potentes de hardware de toda la gama.

Esa paradoja sigue produciéndose en el caso de los MacBook Pro con procesadores Intel, porque cuando hablamos de los M1 no es así: ahora mismo las dos variantes de forma genérica en la Apple Store cuentan con Touch Bar y un hardware muy potente, incluso en los modelos que no son los tope de gama ni más caros. Veremos de todas formas cómo queda este componente, si desaparece o si terminan por mantenerlo. ¿Tú lo usas en tu Mac?