Apple ha decidido tentar a la suerte con los nombres de sus futuros iPhone, ¿sabes por qué?

Apple no es perfecta y comete errores pero por regla general, suele tener una línea de actuación que parece muy bien definida desde los despachos de Cupertino. Ahora bien, sorprende que todo esté tan calculado y milimetrado y que nadie en las oficinas de Infinite Loop haya puesto orden en algo que es un completo desaguisado: los nombres de sus productos.

El primer modelo de iPhone no tuvo versión "s"; del iPhone 7 pasamos al 8 y de ahí al X olvidándonos del 9, que nunca existió. El X sí tuvo hermano mayor "s" pero el 11 no, que pasó directamente al 12 y de este último de 2020 vamos directos ¿al?... Y no solo los iPhone. Con los iPad ocurre prácticamente lo mismo ya que entre modelos normales, Air, Pro y versiones numéricas de algunos de ellos el jaleo es como para no saber cuáles son los últimos.

Los iPhone de 2021 serán...

El caso es que de las pocas dudas que nos podrían faltar por despejar sobre los nuevos teléfonos de 2021, una de ellas tiene que ver con el nombre. ¿Apple lanzará un iPhone 12s o decidirá seguir añadiendo unidades al final de la numeración? Pues bien, los californianos parecen haber optado por esta última posibilidad y en 2021 tendremos iPhone 13 en las tiendas, tal y como se ha venido especulando desde que llegaran las primeras informaciones en el mes de enero.

Pero claro, bautizar a los smartphones de 2021 como iPhone 13 es tentar demasiado a la suerte porque como ocurre en España y otros muchos países del mundo, ese número lo tenemos asociado a malos presagios en general. Y en Apple son conscientes de ese pequeño problema (de superstición) que podría instalarse en la mente de muchos compradores que lo mismo rehúyen de llevar en sus bolsillos un reclamo tan evidente a posibles malos augurios.

Sea como fuere, y a colación de lo que os contábamos más arriba, en Apple hay voces que están pidiendo a gritos que esos nombres de las gamas se estandaricen de una vez por todas, llamando a cada dispositivo con su denominación, es decir en este caso iPhone, y dejar como mucho a continuación el año de lanzamiento: iPhone de 2021. Sería más sencillo de recordar y es algo que vienen poniendo en práctica con los iPad Pro, que desde que a los norteamericanos les ha dado por lanzar uno cada año adoptan esa nomenclatura de 2020, 2021, etc.