Carme Artigas: “Con la ley de startups no hará falta ya ser un héroe para emprender en España”

Ojalá hubiera existido esta ley cuando creé mi startup hace 15 años”, confesó ayer la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial, Carme Artigas (Vilasar de Mar, Barcelona, 1968), en el día en el que el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley de empresas emergentes, de cara al trámite de audiencia pública. Emocionada y satisfecha con una norma que califica como “muy deseada y consensuada”, destaca de la misma, en conversación con Cinco Días, la “eliminación de barreras fiscales y la introducción de incentivos tributarios para su creación”, así como “la apuesta por atraer talento de fuera” y convertir a España “en un foco de conocimiento”.

¿Cuál es el principal objetivo de esta ley?

Con esta ley ya no hará falta ser un héroe en España para ser emprendedor de compañías de alto crecimiento tecnológico. Tenemos que agilizar la capacidad de creación de empresas y, sobre todo, tenemos que facilitar la inversión y la atracción del talento, que son los dos grandes elementos para crear empresas emergentes. Tenemos que crear las herramientas para que la gente emprendedora no encuentre en España más barreras que en otro sitio vecino para poder fomentar su idea de negocio.

¿Qué hace la norma para cambiarlo?

Lo que hace esta ley es entender la singularidad de estas empresas, que necesitan unos mecanismos de inversión y crecimiento distintos y, que además, compiten a nivel global y en sectores digitales. Y este hecho hace que se puedan ubicar en cualquier lugar del mundo.

¿Por qué va a ser ahora más fácil montar una empresa emergente que antes en España?

Porque estamos posicionando a España como un país mucho más competitivo para la atracción de la inversión y del talento para estas empresas. Primero, aligerando los trámites administrativos y la burocracia. Segundo, con incentivos fiscales. Y tercero, y esto va a ser el gran cambio, atrayendo el talento de fuera y parando la fuga de cerebros hacia otros lugares.

¿De qué manera va a atraer y retener ese talento?

Crearemos el visado de los nómadas digitales. La pandemia ha demostrado que España es un país tremendamente atractivo para el teletrabajo. El talento se puede mover donde quiera, y busca un lugar donde hay calidad de vida y en la combinación entre teletrabajo y ocio. España tiene todos estos requisitos y suma además la conectividad. Atraerlos genera sinergias. Tienen alto poder adquisitivo, aumentan el consumo y generan un ecosistema de conocimiento y nuevas ideas para emprender. El talento atrae talento.

¿Y desde el punto de vista fiscal?

En el ámbito concreto de la atracción de talento para la creación de la startup, esta se tiene que apoyar mucho en el inversor individual, en el business angel. Pues bien, vamos a reducir la cuota de la deducción del 40 al 30% para estos inversores, elevando además el límite exento, de 60.000 a 100.000 euros, algo muy competitivo. No hay que olvidar que competimos a nivel global a nivel de modelo de negocio, pero también para atraer ese talento internacional.

¿Lo tendrán otras mejoras?

Se mejorará el régimen fiscal especial para los trabajadores extranjeros y aquellos que vayan a invertir en empresas emergentes españolas y no residen aquí no tendrán que pedir un número de identidad de extranjero.

¿Qué otros incentivos fiscales introduce también la ley?

El impuesto de sociedades para estas empresas se reduce del 25% al 15% durante un máximo de cuatro años. Estas podrán asimismo aplazar el pago de sus deudas tributarias durante dos años.

¿Qué modificaciones se incluyen en las opciones sobre acciones?

Una mejora en su tributación. Quedarán exentos desde los 12.000 hasta los 40.000 euros anuales.

¿Cuál es su finalidad?

La startup es la cooperativa del siglo XXI. No hay nada más democrático que hacer participar al trabajador del éxito de la empresa. Cuando eres un compañía que acaba de nacer, las stock options son la herramienta clave para poder retener y atraer ese talento que tú no puedes pagar. Si quieres contar con alguien que es un crack, pero no le puedes pagar, le puedes decir: arriésgate conmigo. Te ficho, te pago 50 y el resto te los pago como una opción sobre acciones para que si esto nos va bien te beneficies. Le pagas en acciones futuras de la compañía. De esa forma no solo gano yo, también los demás. El trabajador se involucra en el éxito de la empresa. No vienen solo por un sueldo, sino por un proyecto de alto crecimiento.

¿Qué barreras administrativas se van a eliminar?

La agilización de los trámites para la creación de estas empresas, poer medios electrónicos; la rebaja del capital mínimo para constituir una sociedad limitada, que será de solo 1 euro y la reducción de los costes de registro y notario, que quedarán en un máximo de cien euros.

¿De qué forma va a participar la administración en la financiación de estas entidades?

Estamos cambiando esos mecanismos para que la administración sea catalizador de esa innovación y no seamos un lastre. No se trata de subvencionar algo, sino de darle una salida comercial a algo que le falta. Y ahí va a estar la administración pública.

¿Cómo se va a mejorar la conexión entre la universidad y las empresas emergentes?

La ley contempla un mayor intercambio y facilidad para que los docentes o los investigadores se puedan mover con mayor flexibilidad. También queremos impulsar una mayor colaboración entre empresas grandes y pequeñas.

¿Qué impacto cree que va a tener la ley?

Es la antesala de algunos de los cambios importantes que también se podrán aplicar a otro tipo de empresas, en concreto a las pymes. Con esta y el resto de medidas que el Gobierno está tomando en el ámbito digital, vamos a ver en los próximos tres años un cambio radical en la composición del tejido empresarial de nuestro país y en el posicionamiento interno de nuestras empresas, no tengo ninguna duda.