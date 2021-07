Descubren más nombres de redes inalámbricas que desactivan para siempre el wifi de tu iPhone

El 21 de junio os contamos que algunos usuarios habían encontrado un curioso problema en todos los iPhone por el que, si nos conectamos a una red inalámbrica con un nombre específico, este dejaba de tener conectividad wifi y será imposible volver a utilizarla. Imaginad un smartphone de Apple sin capacidad para conectarse a internet a través del router de casa. El problema sería gravísimo.

Pero desde entonces, la comunidad se ha movilizado, no solo para encontrar una posible solución, sino para confirmar que no existen otras combinaciones de caracteres que hacen lo mismo, es decir, dejar KO nuestra conexión wifi en el smartphone y provocar que sea imposible volver a utilizarla. Y el trabajo parece haber dado sus frutos ya que tenemos otro nombre de red que os aconsejamos no utilizar.

Cuidado con las redes públicas

Por suerte estos hallazgos no tienen tanto que ver con medidas de seguridad que debamos tomar en casa como a la hora de conectarnos a una red wifi que no es la nuestra. Y es que el mundo está lleno de gamberros y bromistas que no verían con malos ojos configurar una red pública con uno de estos 'nombres de la muerte' para ver cómo todos los que se conectan van picando. Uno detrás de otro.

El hallazgo, que ha corrido a cargo del usuario Carl Chou, vuelve a tener como protagonista el símbolo "%" porque la nueva SSID que os dará problemas en el iPhone es la de "%secretclub%power". Si conectas tu smartphone a un punto de acceso con ese nombre, tu teléfono desactivará permanentemente el conector de redes inalámbricas y no podrás volver a utilizarlo hasta que Apple publique un parche, o borres todos los ajustes de red (aunque algunos usuarios reportan que ni esto les funciona). Recordad que la anterior 'SSID de la muerte" era "%p%s%s%s%s%n".

Desde la web 9to5Mac se aventuran a lanzar una teoría sobre lo que está ocurriendo y por qué, y especulan con que el carácter "%" se usa habitualmente "en lenguajes de programación para formatear variables en una cadena de salida. En C, el especificador '% n' significa guardar el número de caracteres escritos en la cadena de formato en una variable pasada a la función de formato de cadena". Eso provoca que el subsistema wifi del iPhone utilice el nombre de la red con "alguna biblioteca interna que está realizando formateo de cadenas, lo que a su vez provoca una escritura de memoria arbitraria y un desbordamiento del búfer". Y a partir de ahí, ¡kboum!