Si tienes alguna de estas 9 ‘apps’ de Android en tu móvil, bórralas: tu Facebook corre peligro

Facebook ha pasado a ser una parte importante de nuestra vida digital, no solo porque nos sirve para estar en contacto con infinidad de amigos y familiares, sino porque gracias a sus funciones de inicio de sesión, tenemos vinculada nuestra cuenta a un sinfín de webs, servicios y otros recursos de internet. Es por eso que sufrir una falla de seguridad dentro de la red social es sinónimo de meternos en problemas.

Y eso es justo lo que nos van a producir algunas apps que se han saltado los (escasos) controles que Google impone para publicar en su Play Store de Android, y que de vez en cuando nos deja bien claro que es un auténtico coladero donde es imposible fiarse de que no sea a través de la tienda oficial que vayamos a sufrir un problema grave de virus, malware y cualquier otra calamidad.

Hasta nueve apps eliminadas

La nueva remesa de aplicaciones que Google ha tenido que eliminar asciende a nueve, y todas hacen prácticamente lo mismo: nos cuelan en el terminal un troyano que se encarga de poner en pantalla un menú de inicio de sesión fake en Facebook que, al introducir nuestro usuario y contraseña, acaba en manos de los hackers que, a partir de ese instante, pueden colarse en nuestro perfil y hacer de las suyas.

Las nueve 'apps' baneadas de Play Store. Dr. Web

Estas apps (que tenéis todas justo encima), se podían descargar hasta hace pocas semanas de forma legítima a través de la tienda oficial de Android y contaban entre todas con casi seis millones de descargas, lo que es una auténtica barbaridad. Sus nombres, como podéis ver justo encima, son de lo más variado y pintoresco: Rubbish Cleaner, Horoscope Daily, Processing Photo, App Lock Keep, etc., por lo que no existe un patrón que podamos encontrar sobre algún tipo concreto de apps de las que no nos debemos fiar.

Ni qué decir tiene que si cuentas con alguna de estas apps instaladas en tu móvil, procedas a eliminarla por completo y, a continuación, pases un detector antivirus para eliminar cualquier rastro de ese código malicioso que tendrás instalado en el terminal. Y obviamente, ante cualquier intento de inicio de sesión en Facebook que no se lleve a cabo dentro de la aplicación oficial, ni caso y ciérrala en cuanto puedas asegurándote de que ese antivirus que has instalado es capaz de detectar la amenaza provocada por estas nueve aplicaciones.