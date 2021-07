Pronto los vídeos de WhatsApp no serán una amenaza para los gigas de tu tarifa plana

Aunque poco a poco se van extendiendo entre las operadoras la posibilidad de contar con tarifas de datos ilimitados, en realidad la gran mayoría de usuarios nos movemos por alternativas algo menos generosas y tenemos que lidiar con 10, 20 ó 30 gigas que, cuando se trata de ver series de televisión o películas, pueden convertirse en pocas. Sobre todo ahora en verano, si las necesitamos todas en la playa lejos del wifi de nuestro hogar.

Así que hay que mirar muy mucho en qué gastamos cada mega para no desperdiciarlo por lo que WhatsApp quiere poner su granito de arena dentro de una actualización que, esperemos, llegue cuanto antes a las releases oficiales de las tiendas digitales. Ahora mismo, esta función que nos ahorrará algunos datos aparece dentro de la versión 2.21.14.6 de la beta de Android.

¿Máxima calidad o algo menos?

Lo que han pensado desde WhatsApp es añadir una función que es típica de apps de vídeo en streaming ya que busca que le digamos con qué calidad queremos reproducir todos esos vídeos que recibimos a diario en los chats y que, uno a uno, al final van acogotando nuestra tarifa plana hasta dejarla completamente seca.

Nueva función para elegir la calidad de los vídeos. WABetaInfo

Como podéis ver por la captura que tenéis justo encima, cuando esa función de la versión beta llegue a las apps oficiales, podremos escoger entre tres opciones de calidad de esos vídeos: la primera es la que deja la decisión en manos de la propia WhatsApp, que escogerá el formato en función de las circunstancias y seguramente suba o baje ese bitrate dependiendo del tipo de conexión que detecte. Si es wifi será la máxima y si es por datos 3G, 4G o 5G la mínima. Además, tendremos otras dos por si no queremos dejar ese parámetro en manos de la app. Por un lado la calidad máxima allí donde estemos, o reducirla para permitirnos alargar un poco más la vida de la tarifa plana.

Hasta ahora, si recordáis, WhatsApp cuenta con una función para ahorrar datos a la hora de querer descargar y ver los contenidos de vídeo que es un poco radical, ya que es posible decirle a la app que no se baje ninguno hasta estar bajo el paraguas de una red wifi. Algo que no nos permitía ver eso que nos han mandado hasta volver a casa o conectarnos a una red inalámbrica por la calle o en el trabajo. Así que ahora, al menos, no tendremos que esperar tanto.