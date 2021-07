Los nuevos móviles plegables y wearables de Samsung ya tendrían fecha de presentación, ¿cuándo?

Llevamos semanas conociendo detalles sobre distintos dispositivos que está desarrollando ahora Samsung, y que van a protagonizar sus diferentes gamas en la segunda mitad del año. Principalmente hablamos de las nuevas generaciones de sus móviles plegables, pero también de diferentes wearables. Pues bien, parece que ya hay una fecha para su presentación, al menos oficiosa, que no oficial. Y no habrá que esperar demasiado, solo hasta el mes de agosto.

¿Cuándo se celebra el nuevo Unpacked de Samsung?

Pues bien, como decimos no hay una comunicación oficial, pero sí una filtración que permite anticipar la fecha de presentación de estos dispositivos. Estamos hablando del 11 de agosto, por lo que en poco más de un mes tendríamos a los nuevos dispositivos de Samsung en las tiendas. Como veis, se muestra la fecha incluso en el formato de invitación de Samsung, aunque seguramente se trate de un montaje, no hay que descartar que el anuncio esté cerca y se haya filtrado convenientemente. Por tanto, no habrá que esperar mucho para conocerlos.

¿Qué podemos esperar de este evento?

En este evento de Samsung vamos a conocer esencialmente cuatro nuevos dispositivos. Dos serán teléfonos móviles plegables, los nuevos Samsung Galaxy Z Fold 3 y Galaxy Z Flip 2, los modelos con formato de libro y concha respectivamente. Estos nuevos móviles contarán sobre todo con los nuevos procesadores Snapdragon 888 y 888+, que permiten contar con un plus de potencia. Pero también veremos otras novedades, como una pantalla externa más grande en el Z Flip 2, y una cámara mejorada en el Galaxy Z Fold 3 con un nuevo diseño mucho más estilizado. Incluso se espera para este modelo un lápiz S-Pen integrado, de hecho y de alguna forma se espera que este teléfono sustituya a los Note, que ya no tendrán más generaciones, al menos de momento.

Pero también habrá espacio para los wearables, porque Samsung espera lanzar su nuevo reloj, el Samsung Galaxy Watch 4. Este podría ser el primer reloj con Wear OS en lugar de Tizen, en la historia de Samsung. Recordemos que en el Google I/O los de Mountain View anunciaron su acuerdo para colaborar con Samsung. Por último, también conoceremos los nuevos auriculares In Ear de Samsung, los Galaxy Buds 2, que como es habitual mejorará no solo su sonido, sino también su autonomía y funciones adicionales. En definitiva, todo apunta a esta fecha para una de las presentaciones más importantes de Samsung en este año.