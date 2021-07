Parrot presenta su nuevo dron Anafi AI 4K con conexión ilimitada 4G

Los drones se han convertido en dispositivos habituales en nuestro día a día, gracias a su precio cada vez más económico y a unas características que han tocado techo tanto en la gama de entrada como media. También el mercado de estos dispositivos ha sufrido importantes cambios, con empresas como DJI dominando el mercado, y con otros fabricantes, como Parrot, otrora líder del mercado, centrándose en un perfil más empresarial entre sus clientes. Ahora la firma francesa ha presentado su nuevo dron, una evolución del Anafi que presentó hace cuatro años, y que promete funcionalidades únicas, orientadas en parte al mercado profesional también.

Integrando conectividad 4G para una conexión ilimitada

El nuevo Anafi AI 4K es un dron que llama la atención a primera vista, con un diseño muy extravagante y que nos recuerda al de un insecto. De hecho desde Parrot recuerdan que no hay un insecto, ave, pez o mamífero que no cuente con un desarrollado sistema de percepción visual basado en sensores. Y eso es precisamente lo que ha querido implementar la firma en este nuevo dron, ya que ahora cuenta con cabezales móviles con sensores que pueden orientarse en tres ejes. Gracias a dos sensores que pueden moverse verticalmente, este dron siempre sabe qué obstáculos hay en su camino y los evita de forma automática, algo que se echaba en falta en el anterior Anafi.

Pero sin duda uno de los aspectos más destacados de este nuevo dron es que cuenta con conectividad 4G. Gracias a ella y a una tarjeta SIM de cualquier operador, podemos controlar el dron a través de las redes de telefonía, lo que de facto convierte en ilimitado el poder de control de este dron. No se limita a x kilómetros, sino que mientras haya cobertura 4G podremos llevarlo hasta donde queramos. Lógicamente si no tenemos una de estas conexiones podemos controlarlo mediante una conexión Wifi tradicional.

Este dron llega con una cámara de fotos y vídeo con un sensor de 48 megapíxeles, que puede grabar vídeo 4K a 60fps, siendo compatible además con HDR10 y HDR8, incluso nos ofrece zoom 6x, entendemos que digital o híbrido. Los usos profesionales de este dron son muchos, y uno de ellos es el de poder crear mapas tridimensionales muy detallados, gracias a las imágenes que puede captar este dron y su compatibilidad con las principales suites para crear estos entornos 3D. Un dron que llega con un diseño sorprendente, y acompañado del nuevo mando Skycontroller 4. De momento no hay precio, y no sabemos si se lanzará una versión comercial no orientada al mercado empresarial.