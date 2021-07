El precio de la electricidad se dispara mañana hasta los 99,8 euros, el segundo más caro de la historia

El precio medio de la luz en el mercado mayorista continúa al alza pese a las medidas aplicadas por el Gobierno y este viernes alcanzará su segundo nivel más alto de toda la historia, con 99,8 euros por megavatio hora (MWh).

Según previsiones del operador del mercado eléctrico (OMIE), el máximo será de 110 euros/MWh, mientras que el míninimo se situará en 82,57. De este modo, se situará por encima de los 94,99 euros/MWh que alcanzó el 8 de enero, durante el temporal Filomena, y del máximo histórico diario, registrado el 11 de enero de 2002, que fue de 103,76 euros.

El precio mayorista de la electricidad va a cerrar junio en una media de 83,3 euros/MWh, lo que supone el nivel más alto de la historia, superando así el dato récord hasta ahora de 71,49 euros en enero de 2017.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) afirma que esto supone un incremento del 172,1% en comparación con junio del año pasado y del 24,1% frente a mayo. Este precio ha sido un 12,5% superior al de Alemania y un 13,3%, al de Francia. Según AEGE, considerando la evolución del mercado diario en este ejercicio y las cotizaciones de los precios futuros hasta fin de año, el precio medio estimado del mercado eléctrico español es de 74,67 euros por MWh, un 119% mayor que el de 2020, y un 9,3% más caro que el del mercado alemán.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advirtió de que las consecuencias de esta subida en la factura del consumidor serán “importantes”, ya que el recibo para un hogar medio –4,6 kilovatios y 292 kilovatios hora de consumo mensual– será de 69,3 euros, prácticamente igual que la del mes de mayo y un 28% más cara que la de junio de 2020.

En este contexto, el Gobierno aprobó el jueves pasado, en Consejo de Ministros extraordinario, una rebaja del IVA a la electricidad del 21% al 10% hasta final de año, mientras los precios mayoristas no sean inferiores a 45 euros por MWh. No obstante, según afirmó a CincoDías la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no se descarta extender la rebaja más allá de diciembre.

Ribera ha advertido en el Congreso que los altos precios de la electricidad se mantendrán durante “los próximos meses”. El Ejecutivo también dio luz verde a la supresión temporal del impuesto de generación eléctrica del 7% durante el tercer trimestre. La asociación estima que si no se hubiera aplicado dicha medida, la factura se elevaría a una media de 76,3 euros. También denuncia que es la generación hidráulica la que ha fijado el precio de la electricidad en más de la mitad de los días de junio. Ante esta situación, pide “una vez más” a la CNMC que abra una investigación sobre “el espectacular incremento del precio de la electricidad de los últimos meses”, que tiene un fuerte impacto, especialmente en los hogares más desfavorecidos.

El precio de la energía tiene un peso cercano en la factura cercano al 24%, mientras que alrededor del 50-55% corresponde a los peajes [el coste de las redes de transporte y distribución] y cargos [los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa] y algo más del 21% a los impuestos.

Las oscilaciones en el precio diario afectan a los consumidores acogidos a la tarifa regulada (PVPC), algo más de 10 millones, mientras que están exentos los que están en el mercado libre -unos 17 millones-, ya que cuentan con un precio pactado con su compañía.

En junio también ha entrado en vigor la nueva factura de la luz con tres tramos de discriminación horaria, lo que produce que los precios de los peajes y cargos sean diferentes entre los periodos, tanto de potencia como de energía.