Digitales aplaude el fin de la 'tasa de RTVE' a las telecos: "Corrige un atropello histórico"

La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES, ha aplaudido la decisión del Gobierno de eximir a las telecos de su aportación directa a la financiación de RTVE y obligar a las plataformas de vídeo en streaming como Netflix, HBO, Disney+, Amazon Prime Video o Youtube a contribuir a dicha financiación a través de una tasa del 1,5% de sus ingresos anuales en España.

"La decisión es muy importante porque viene a reparar un error histórico y elimina una anomalía que existía en España", ha asegurado Víctor Calvo-Sotelo, director general de esta organización, que ha recordado que la obligación de las telecos de pagar una tasa del 0,9% de sus ingresos para financiar RTVE fue introducida en 2009 para compensar los ingresos que iba a perder RTVE al suprimir por completo la emisión de publicidad.

Dicha tasa del 0,9% sobre sus ingresos supone actualmente un desembolso para las operadoras cercano a los 130 millones de euros. "Fue una decisión totalmente arbitraria, que ha estado pesando durante diez años sobre el sector de las telecos, que no tiene nada que ver con el negocio de la publicidad", ha añadido el director de DigitalES, quien ha recordado que "estamos en un momento histórico en el que además de contar con fondos para llevar a cabo la transformación digital hay que hacer reformas inteligentes que ayuden a la inversión y a la innovación de todos los sectores".

Calvo-Sotelo ha recordado que desde la asociación hicieron un informe el pasado año sobre fiscalidad en el mundo de las telecomunicaciones en España donde quedaba manifiesto que este sector tenía una carga muy superior a la de sus homólogos en otros países de Europa, "y una de las razones era esta, aunque no la única. Creemos que sigue habiendo oportunidades para mejorar el marco fiscal del sector, pero en cualquier caso esta es una magnífica noticia, que viene a reparar un error histórico".

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la asociación, Eduardo Serra, que ha calificado la tasa directa de las telecos para financiar RTVE de "atropello histórico". "Hacer pagar a un sector por el delito de que va bien por una cosa que no tiene nada que ver con el, no tenía ningún sentido. Es perfecto que se haya corregido".

Serra ha recordado que DigitalES defiende la igualdad de condiciones para los competidores, y ha asegurado que "lo que no puede ser es que empresas que ganan enormes sumas de dinero no paguen impuestos. Y esto hay que arreglarlo", ha señalado refiriéndose a algunas grandes tecnológicas. Igualmente ha añadido que no sabe si lo planteado por el nuevo texto del anteproyecto de ley general de Comunicación Audiovisual "será la manera definitiva de arreglar el problema de financiación de RTVE".

Calvo-Sotelo ha insistido en que actualmente el sector de las telecos tiene una fiscalidad muy compleja, con demasiadas figuras en los distintos niveles de la administración, que habría que corregir. "Hay que plantearse tener sistemas fiscales más inteligentes, mejor adaptados a la realidad económica y que incentiven la inversión en un momento en que esta es muy importante para las nuevas redes [las del 5G]".

En cualquier caso, desde la asociación han subrayado que el sector de las telecos sigue contribuyendo a la financiación del ente público, pues a su financiación se destina una parte muy importante de la tasa del espectro que pagan los operadores. Según indicaron fuentes de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras el pasado martes, en los años anteriores lo que se venía dedicándose de la tasa del espectro a RTVE eran 380 millones, este año se subió a 410 millones y ahora, si se aprueba el nuevo texto, sometido a audiencia pública hasta el 12 de julio, subirá a 480 millones.