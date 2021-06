Xiaomi ya trabaja en un móvil con cámara de 192 megapíxeles

Los móviles con cámaras grandes son cada vez más habituales en el mercado, incluso los encontramos en las gamas medias, de hecho tenemos móviles de alrededor de los 300 euros que ya nos ofrecen este tipo de sensores tan grandes, con un tamaño de 108 megapíxeles. Pero esto no solo es habitual, sino que dentro de poco va a ser mucho más normal encontrar nuevas cámaras aún más grandes, con unas características que podrían casi doblar el tamaño de estos sensores. Es el caso de Xiaomi, que prepara un nuevo móvil, que alcanzará la nada desdeñable cifra de los 192 megapíxeles en su sensor principal.

¿Qué móvil contaría con este gran sensor?

Ha sido el filtrador chino Digital Chat Station el que ha desvelado que Xiaomi trabaja en un nuevo móvil de alta gama que contará con un sensor de grandes dimensiones, tanto que tendrá 192 megapíxeles, marcando así un nuevo techo en la industria. Además apunta a que este sensor tendrá un tamaño de una pulgada, la más grande que podemos encontrar en la actualidad en la cámara de un teléfono móvil. Por tanto no solo sería un sensor de gran resolución, sino también con un gran tamaño que permitiría contar con imágenes de mucha más calidad.

Xiaomi

Hasta ahora los móviles que hemos visto con cámaras de 108 megapíxeles han sido capaces de ofrecer fotos mucho más grandes de lo habitual, a tal tamaño que son perfectas incluso para imprimirlas en un gran formato. Pero por el contrario, no son sensores que ofrezcan un gran detalle, más bien lo contrario, por lo que la experiencia no es redonda. En este caso, el nuevo sensor contaría con un gran tamaño también, que le permitiría contar con mucho más detalle y sobre todo con luz en entornos donde precisamente esta escasea.

El móvil que se espera estrene esta cámara sería el futuro Xiaomi Mi 12 Ultra, el nuevo tope de gama de la firma china. Eso sí, habría que esperar hasta comienzos del año que viene para conocerlo. Lo que no sabemos es quién va a fabricar este sensor, pero probablemente y teniendo en cuenta la gran sintonía entre ambas empresas, sea Samsung. De hecho esta ya estrenó su sensor más grande, de 108 megapíxeles, en el Xiaomi Mi Note 10, por lo que no sería raro que esto ocurriera de nuevo. No en vano, Samsung utiliza estos lanzamientos como un conejillo de Indias tecnológico.